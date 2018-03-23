Уфа вошла в топ-10 популярных направлений туризма в России
Рейтинг составили специалисты сайта о путешествиях.
Рейтинг составили специалисты сайта о путешествиях.
Накануне сайт о путешествиях TripAdvisor составил рейтинг самых популярных направлений туристических туров по России. В десятку лучших маршрутов попала Уфа — башкирская столица заняла девятое место. В топ-190 также попали
Туристы, посетившие Уфу, назвали самые интересные достопримечательности в городе. Среди них памятник Салавату Юлаеву, фонтан «Семь девушек», Монумент Дружбы, парк Победы, площадь двух фонтанов, ботанический сад, мечеть
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.