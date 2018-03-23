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08:50 (мск), источник: Комсомольская правда

Уфа вошла в топ-10 популярных направлений туризма в России

Рейтинг составили специалисты сайта о путешествиях.

Источник: РИА "Новости"

Накануне сайт о путешествиях TripAdvisor составил рейтинг самых популярных направлений туристических туров по России. В десятку лучших маршрутов попала Уфа — башкирская столица заняла девятое место. В топ-190 также попали Санкт-Петербург, Москва, Сочи, Анапа, Краснодар, Екатеринбург, Волгоград, Казань и Нижний Новгород.

Туристы, посетившие Уфу, назвали самые интересные достопримечательности в городе. Среди них памятник Салавату Юлаеву, фонтан «Семь девушек», Монумент Дружбы, парк Победы, площадь двух фонтанов, ботанический сад, мечеть Ляля-Тюльпан, Кафедральный храм Рождества Богородицы и другие. Путешественники также советуют посетить матчи «Салавата Юлаева» на «Уфа-Арена», спектакли Русского драматического театра и музей имени Нестерова.

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