Уфа вошла в топ-10 популярных направлений туризма в России

Накануне сайт о путешествиях TripAdvisor составил рейтинг самых популярных направлений туристических туров по России. В десятку лучших маршрутов попала Уфа — башкирская столица заняла девятое место. В топ-190 также попали Санкт-Петербург, Москва, Сочи, Анапа, Краснодар, Екатеринбург, Волгоград, Казань и Нижний Новгород.

Туристы, посетившие Уфу, назвали самые интересные достопримечательности в городе. Среди них памятник Салавату Юлаеву, фонтан «Семь девушек», Монумент Дружбы, парк Победы, площадь двух фонтанов, ботанический сад, мечеть Ляля-Тюльпан, Кафедральный храм Рождества Богородицы и другие. Путешественники также советуют посетить матчи «Салавата Юлаева» на «Уфа-Арена», спектакли Русского драматического театра и музей имени Нестерова.