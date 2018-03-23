Должник из Уфы прятался от судебных приставов за душевой занавеской

Мужчина долгое время уклонялся от общения со своим ребенком, с бывшей супругой, и с судебными приставами. В результате накопился крупный долг.

Суд вынес постановление о принудительном приводе неплательщика в отдел приставов. Но когда за должником пришли, дверь открыла его мать. Женщина сказала, что сын с ней не живёт, и она его давно не видела. Приставы не поверили, решили осмотреть квартиру и нашли должника в ванной комнате — должник прятался за душевой занавеской и ждал когда уйдут непрошенные гости.