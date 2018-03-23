Должник из Уфы прятался от судебных приставов за душевой занавеской
Уфимец ждал, когда уйдут непрошенные гости.
Уфимец ждал, когда уйдут непрошенные гости.
Житель Уфы, задолжавший 130 тысяч рублей, прятался от судебных приставов в ванной комнате. Об этом сообщает
Мужчина долгое время уклонялся от общения со своим ребенком, с бывшей супругой, и с судебными приставами. В результате накопился крупный долг.
Суд вынес постановление о принудительном приводе неплательщика в отдел приставов. Но когда за должником пришли, дверь открыла его мать. Женщина сказала, что сын с ней не живёт, и она его давно не видела. Приставы не поверили, решили осмотреть квартиру и нашли должника в ванной комнате — должник прятался за душевой занавеской и ждал когда уйдут непрошенные гости.
Исполнители доставили мужчину в отдел для дачи объяснения.
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