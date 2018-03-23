До ЧМ-2018 в Ростове создадут новый приют для бездомных животных

«К чемпионату мы построим новый центр безнадзорных животных. Губернатор выделил на это 43 млн рублей, мы определили участок. Это позволит нам обеспечить пребывание 1,5 тысяч безнадзорных животных», — отметил он.

Ранее сообщалось, что новый приют будет находиться на площади 3 га бывшей территории зоопарка на улице Зоологической. Существующие приюты и пункты передержек животных в донском регионе смогут вместить около 500 животных, еще 300 сейчас содержатся в Центре безнадзорных животных в Ростове.