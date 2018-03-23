До ЧМ-2018 в Ростове создадут новый приют для бездомных животных
До начала Чемпионата мира по футболу-2018 в
До начала Чемпионата мира по футболу-2018 в
«К чемпионату мы построим новый центр безнадзорных животных. Губернатор выделил на это 43 млн рублей, мы определили участок. Это позволит нам обеспечить пребывание 1,5 тысяч безнадзорных животных», — отметил он.
Ранее сообщалось, что новый приют будет находиться на площади 3 га бывшей территории зоопарка на улице Зоологической. Существующие приюты и пункты передержек животных в донском регионе смогут вместить около 500 животных, еще 300 сейчас содержатся в Центре безнадзорных животных в Ростове.
В тоже время планируется проводить активную работу по поиску новых хозяев после отлова, стерилизации и вакцинации животных.
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