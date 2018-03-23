Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Интриги Мэй окончились: Британия получила ответ на обвинения РФ
Польза алкоголя: правда и вымыслы
Девочка, которой врачи предрекли паралич, плавает, бегает и танцует
4 региона, где Путин получил меньше всего голосов на выборах
Выпивающий Киану Ривз вдохновил пользователей соцсетей
Путин о российско-китайском взаимодействии Китайский журналист задал Путину вопрос о новом содержании, которым будут наполнены отношения РФ и КНР
Почему Загитова не упала, но проиграла
СМИ: Меркель дала умный совет Мэй по России
На чем майор Путин ездил по ГДР: откровения сослуживцев
Россиянин вживил себе ключ от авто (и не только)
Супруг сфотографировал Ратажковски без одежды – СМИ
СМИ: база РФ в Тартусе станет кошмаром для НАТО
«Молодой Орландо Блум»: в Сети обсуждают внука Софии Ротару
Егор Крид побрился налысо
Пациенты питерской больницы лежат на полу из-за нехватки мест
Как собственный дом убивает вас
Россиянам дали льготу на покупку деревянных домов
«Рай на земле» купили за 18 млн евро
Фоторепортажи
10«Гринпис» готовит заповедник в Антарктике
1660-летие Гари Олдмана
13:01 (мск), источник: Деловое сообщество

До ЧМ-2018 в Ростове создадут новый приют для бездомных животных

До начала Чемпионата мира по футболу-2018 в Ростове-на-Дону начнет работу первая очередь нового приюта для безнадзорных животных. Об этом 22 марта в ходе заседания коллегии городской администрации сообщил градоначальник Виталий Кушнарев.

«К чемпионату мы построим новый центр безнадзорных животных. Губернатор выделил на это 43 млн рублей, мы определили участок. Это позволит нам обеспечить пребывание 1,5 тысяч безнадзорных животных», — отметил он.

Ранее сообщалось, что новый приют будет находиться на площади 3 га бывшей территории зоопарка на улице Зоологической. Существующие приюты и пункты передержек животных в донском регионе смогут вместить около 500 животных, еще 300 сейчас содержатся в Центре безнадзорных животных в Ростове.

В тоже время планируется проводить активную работу по поиску новых хозяев после отлова, стерилизации и вакцинации животных.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Жители Красного Сулина требуют прекратить размещать клевету в адрес главы р
1 мая в Ростове откроют новый парк на Левом берегу Дона
Путин обратился к россиянам после официальной победы на выборах
Красная Поляна стала действительно красной (фото)
Копить не вредно. Как защитить свою будущую пенсию
Госдума приняла закон о прямых расчетах в ЖКХ
СМИ узнали о планах пяти стран выслать российских дипломатов
Швейцарию заподозрили в незаконных поставках оружия для ФСО
Экс-модель Playboy извинилась перед женой Трампа
Спорт
1:8? На что может рассчитывать Россия в игре с пентакампеонами Разбираем дуэли предстоящего сегодня матча Россия — Бразилия. Полевых игроков, вратарей и, конечно, главных тренеров
Авто
Новый Volkswagen Touareg: первые впечатления от машины (онлайн) В Пекине прямо сейчас идёт презентация нового поколения Volkswagen Touareg. «Авто Mail.Ru» ведёт прямую трансляцию из Китая. Так что почаще обновляйте эту страницу, задавайте свои вопросы (на которые мы постараемся сразу же ответить), смотрите фото
Hi-Tech
В России создали уникальный прибор Его разработали в госкорпорации «Росатом».
Кино
Федор Добронравов перенес инсульт Сейчас состояние актера нормализовалось, и уже в начале апреля он планирует выйти на сцену
Недвижимость
Эксперты рассказали, сколько надо копить на квартиру в Москве
Россиянам дали льготы на покупку деревянных домов
Город будущего в Норвегии: никакого ископаемого топлива
«Рай на земле» купили за 18 млн евро
Леди
Прийти на шоу «Холостяк» и выжить: история участницы-феминистки Участница 6 сезона шоу «Холостяк» феминистка Елена Рыдкина не побоялась прийти на одну из самых сексистских передач на ТВ и рассказала, что из этого получилось.
Дети
В Сети появился архивный снимок Олега Янковского с внучкой Судя по всему, фотография была сделана в середине 90-х годов.
Все о ремонте
Как выбрать сантехнику для маленькой ванной комнаты?
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Как оформить кухню-гостиную в хрущевке: 5 примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь