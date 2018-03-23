На Дальнем Востоке железнодорожники готовятся к паводкам

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Особенное внимание железнодорожники уделяют большим мостовым переходам: чтобы избежать возможных повреждений их опоры тщательно очищают от примёрзшего льда. На станционных путях и перегонах работают снегоуборочные поезда и несколько десятков единиц спецтехники.

«Для оперативного реагирования на станциях магистрали формируются специальные противоразмывные поезда, готовые в любой момент отправиться на ликвидацию последствий подтоплений. На сегодняшний день сформировано 23 подобных поезда, общее количество которых в разгар сезона достигнет 55. В их составе — вагоны и платформы, гружённые противоразмывными материалами», — уточнили в пресс-службе ДВЖД.