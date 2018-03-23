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12:07 (мск), источник: Восток Медиа

На Дальнем Востоке железнодорожники готовятся к паводкам

Дальневосточная железная дорога начала готовиться к пропуску ледохода, паводковых и ливневых вод в зоне своей ответственности. Сейчас сотрудники предприятия постепенно открывают отверстия малых мостов и водопропускных труб, чистят кюветы, нагорные и водоотводные канавы, землю от снега и льда.

Источник: Восток Медиа

Особенное внимание железнодорожники уделяют большим мостовым переходам: чтобы избежать возможных повреждений их опоры тщательно очищают от примёрзшего льда. На станционных путях и перегонах работают снегоуборочные поезда и несколько десятков единиц спецтехники.

«Для оперативного реагирования на станциях магистрали формируются специальные противоразмывные поезда, готовые в любой момент отправиться на ликвидацию последствий подтоплений. На сегодняшний день сформировано 23 подобных поезда, общее количество которых в разгар сезона достигнет 55. В их составе — вагоны и платформы, гружённые противоразмывными материалами», — уточнили в пресс-службе ДВЖД.

По оценкам специалистов, в этом году начало ледохода на большинстве рек, которые пересекает железная дорога, ожидается в привычные сроки. Он пройдёт без большого повышения уровней воды при вскрытии и опасных разливов рек.

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