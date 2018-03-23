Долги по штрафам ГИБДД лишили первоуральца Мерседеса и коллекции ружей
Привить мужчине сознательность судебные приставы пытались несколько месяцев.
Привить мужчине сознательность судебные приставы пытались несколько месяцев.
Житель Первоуральска практически в одночасье распрощался с заграничным отдыхом, любимым хобби и из автомобилиста превратился в пешехода. Все дело в долгах, которые мужчина накопил, игнорируя уплату налогов и штрафов за нарушение ПДД.
Привить мужчине сознательность судебные приставы пытались несколько месяцев. Сначала ему запретили покидать пределы родины, затем арестовали его расчетные счета, а после забрали коллекцию ружий. Среди ее экспонатов значились Mossberg, Gustav Genschow & Co, Browning BAR II, ОПСКС и Биатлон 7−2 КО. Однако мотивации это должнику не придало.
— Тогда должнику было предложено предоставить для погашения задолженности
Если в ближайшее время неплательщик не погасит долг, внедорожник и коллекцию оружия отправят на оценку, полсе чего продадут на торгах территориальному органу Росимущества.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.