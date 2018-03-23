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08:56 (мск), источник: Комсомольская правда

Долги по штрафам ГИБДД лишили первоуральца Мерседеса и коллекции ружей

Привить мужчине сознательность судебные приставы пытались несколько месяцев.

Житель Первоуральска практически в одночасье распрощался с заграничным отдыхом, любимым хобби и из автомобилиста превратился в пешехода. Все дело в долгах, которые мужчина накопил, игнорируя уплату налогов и штрафов за нарушение ПДД.

Привить мужчине сознательность судебные приставы пытались несколько месяцев. Сначала ему запретили покидать пределы родины, затем арестовали его расчетные счета, а после забрали коллекцию ружий. Среди ее экспонатов значились Mossberg, Gustav Genschow & Co, Browning BAR II, ОПСКС и Биатлон 7−2 КО. Однако мотивации это должнику не придало.

— Тогда должнику было предложено предоставить для погашения задолженности Мерседес-Бенц GL 350 CDI, однако автомобиль владелец скрывал. В связи с чем, транспортное средство было объявлено в розыск, — рассказали в Отделе по взаимодействию со СМИ УФССП России по Свердловской области. — В ходе совместного рейда с полицейскими, машина была найдена, арестована и отправлена на ответственное хранение на специализированную стоянку.

Если в ближайшее время неплательщик не погасит долг, внедорожник и коллекцию оружия отправят на оценку, полсе чего продадут на торгах территориальному органу Росимущества.

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