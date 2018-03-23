Пострадавшим от падения крана в Добрянке до сих пор не возместили ущерб
Днем 19 февраля возле строящегося дома башенный кран рухнул на припаркованные автомобили. В результате ЧП никто не пострадал, но повреждения получили шесть машин.
Днем 19 февраля возле строящегося дома башенный кран рухнул на припаркованные автомобили. В результате ЧП никто не пострадал, но повреждения получили шесть машин.
Ранее добрянская газета «Зори Плюс» писала, что руководитель проекта строительства Вячеслав Бондарь пообещал, что компенсацию все пострадавшие получат до 15 марта. Однако, как передает издание, до сих пор они не получили выплаты.
— Кран был застрахован в «Росгосстрахе. Все вопросы по возмещению ущерба собственники должны решать с ней. Если
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