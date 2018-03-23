В Челябинске появился новый дорожный знак
Водителей просят быть предельно внимательными на территории главного корпуса ЧелГУ. На дорогу может выбежать суслик.
Водителей просят быть предельно внимательными на территории главного корпуса ЧелГУ. На дорогу может выбежать суслик.
На территории главного корпуса ЧелГУ в Челябинске появился новый дорожный знак, на котором изображен силуэт суслика и значится надпись: «Осторожно, суслики!».
Факт установки знака подтвердили в ЧелГУ.
«Этот знак стоит уже больше года, но в городе узнали о нем только сейчас, благодаря соцсетях. Теперь этот дорожный знак, забоятщийся о целостности сусликов, которые обитают на территории университета, стали местной достопримечательностью. К нам уже и с телеканалов приезжали», — прокомментировала ситуацию директор ботанического сада ЧелГУ Вера Меркер.
Челябинцы активно обсуждают появление нового дорожного знака в соцсетях. Многие относятся к такой заботе о животных с одобрением. Споры пользователей соцсетей вызвал силуэт животного. Некоторые предполагают, что на знаке изображен не суслик, а бобер.
Кстати, подобные знаки, заботящиеся об окружающей природе считаются хорошим тоном во многих странах. Согласно венской конвенции «О дорожном движении, дорожных знаках и сигналах» на специфических дорожных знаках может быть изображено любое животное, которое может спровоцировать ДТП. Так, например, в Австралии есть знак с изображением кенгуру, в Новой Гвинее — с коалой, в Африке с носорогами, в Гибралтаре — обезьянами, в Швеции — с кошкой и даже с лягушкой.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.