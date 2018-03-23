На территории главного корпуса ЧелГУ в Челябинске появился новый дорожный знак, на котором изображен силуэт суслика и значится надпись: «Осторожно, суслики!».

Факт установки знака подтвердили в ЧелГУ.

«Этот знак стоит уже больше года, но в городе узнали о нем только сейчас, благодаря соцсетях. Теперь этот дорожный знак, забоятщийся о целостности сусликов, которые обитают на территории университета, стали местной достопримечательностью. К нам уже и с телеканалов приезжали», — прокомментировала ситуацию директор ботанического сада ЧелГУ Вера Меркер.

Челябинцы активно обсуждают появление нового дорожного знака в соцсетях. Многие относятся к такой заботе о животных с одобрением. Споры пользователей соцсетей вызвал силуэт животного. Некоторые предполагают, что на знаке изображен не суслик, а бобер.