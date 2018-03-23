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13:38 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Казани на два дня перекроют проспект Камалеева

(Казань, 23 марта, «Татар-информ»). В Казани на два дня перекроют проспект Альберта Камалеева в районе строящегося здания № 141/1 по проспекту Победы. Об этом сообщает портал мэрии.

Частичное закрытие движения запланировано на 22.00 23 марта. Открыть улицу намерены 25 марта. Здесь будут обустраивать заезд на стройплощадку.

Тем, кто за рулем, придется объезжать данный участок, руководствуясь требованиями временных дорожных знаков.

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