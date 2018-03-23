В Казани на два дня перекроют проспект Камалеева

В Казани на два дня перекроют проспект Камалеева

(Казань, 23 марта, «Татар-информ»). В Казани на два дня перекроют проспект Альберта Камалеева в районе строящегося здания № 141/1 по проспекту Победы. Об этом сообщает портал мэрии.