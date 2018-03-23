Прогноз на лето дали в Нижегородском гидрометцентре

22 марта, в четверг, в Гидрометцентре прошла пресс-конференция «Весеннее половодье и прогноз на вегетационный сезон 2018 года по Нижегородской области», на которой рассказали о том, когда в регион придет тепло.



По словам начальника нижегородского Гидрометцекетра Людмилы Филиной, с 6 по 14 апреля произойдет вскрытие реки Оки в нижнем течении и реки Суры, а через несколько дней вскрытие Ветлуги. Максимальный уровень паводка на Оке будет ниже обычного на метр, а на Ветлуге — близким к норме.



Как рассказала журналистам начальник отдела метеопрогнозов Нижегородского гидрометцентра Ольга Мокеева, температурный режим в регионе с апреля по сентябрь окажется близким к средним многолетним значениям, при этом устойчивый переход к весне произойдет в начале апреля.



По прогнозу синоптиков, среднесуточная температура в апреле составит 4−7 градусов выше нуля, а снежный покров сохранится до середины месяца.



Количество осадков в апреле-мае и в июле-августе будет соответствовать обычным значениям, только в июне ожидается дождей больше обычного.



Лето ожидается теплым, особенно июль и август, когда в некоторые дни температура превысит 30 градусов.