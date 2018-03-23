Самая красивая красноярка поборется за корону «Мисс Россия»

Красноярская студентка Владислава Безденежная представит Красноярский край на конкурсе красоты «Мисс Россия — 2018», который пройдет в Москве. Девушке 21 год, она учится в КрасГМУ. В конце ноября Владислава победила в проекте «Лицо Сибири», после чего ее пригласили на всероссийский конкурс.

Всего в конкурсе принимают участие 50 девушек со всей страны. Вместе с краснояркой в столицу отправилась ещё одна сибирячка. 19-летняя Виктория Симакова представит Хакасию. Она также является финалисткой конкурса «Лицо Сибири».

В течение трех недель конкурсанткам предстоит готовится к финалу. Девушек будут обучать дефиле, танцам, для них проведут мастер-классы. Финальное шоу состоится 14 апреля.