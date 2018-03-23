Самая красивая красноярка поборется за корону «Мисс Россия»
Владислава Безденежная представит на конкурсе Красноярский край.
Владислава Безденежная представит на конкурсе Красноярский край.
Красноярская студентка Владислава Безденежная представит Красноярский край на конкурсе красоты «Мисс Россия — 2018», который пройдет в Москве. Девушке 21 год, она учится в КрасГМУ. В конце ноября Владислава победила в проекте «Лицо Сибири», после чего ее пригласили на всероссийский конкурс.
Всего в конкурсе принимают участие 50 девушек со всей страны. Вместе с краснояркой в столицу отправилась ещё одна сибирячка. 19-летняя Виктория Симакова представит Хакасию. Она также является финалисткой конкурса «Лицо Сибири».
В течение трех недель конкурсанткам предстоит готовится к финалу. Девушек будут обучать дефиле, танцам, для них проведут
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