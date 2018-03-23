В Красноярске стартует Большой фестиваль мультфильмов

Сегодня, 23 марта в 19:00 в Доме кино (пр. Мира, 88) откроется 11-й Большой фестиваль мультфильмов.

Он начнется с премьеры полнометражного мультфильма «Большой злой лис и другие сказки», режиссеры Патрик Имбер и Бенжамен Реннер (производство Франция-Бельгия). Красноярские зрители одними из первых в России увидят этот фильм, его прокат начнется только 12 апреля.

Как рассказали организаторы БФМ-2018, «Большой злой лис» —это вторая полнометражная работа Бенжамена Реннера, известного зрителю по картине «Эрнест и Селестина. Приключения мышки и медведя». Выполненный в столь же очаровательном рисунке под акварель, «Большой злой лис» — это динамичная, наполненная гэгами, погонями, полетами, опасными противостояниями и изматывающими путешествиями трилогия, включающая в себя новеллы о жизни нелепых и забавных обитателей одного сельского края.

«Пропустить нельзя ни в коем случае! Аниматоры уже все знают, а вот не аниматоры, особенно с детьми, собирайтесь и идите. “Большой злой лис” — это шедевр, который идет под несмолкающий смех детей и взрослых, населённый уморительными персонажами, насыщенный гениальными диалогами, украшенный потрясающими акварельными фонами, полный массой других достоинств. Я очень хочу дожить до того времени, когда и в России начнут делать такое анимационное кино», — отметил историк кино, шеф-редактор киностудии «Союзмультфильм» Сергей Капков.