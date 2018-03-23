В Красноярске стартует Большой фестиваль мультфильмов
Фестиваль начнется с премьеры полнометражного мультфильма «Большой злой лис и другие сказки». Красноярцы одними из первых в России увидят этот фильм, его прокат начнется только 12 апреля.
Фестиваль начнется с премьеры полнометражного мультфильма «Большой злой лис и другие сказки». Красноярцы одними из первых в России увидят этот фильм, его прокат начнется только 12 апреля.
Сегодня, 23 марта в 19:00 в Доме кино (пр. Мира, 88) откроется 11-й Большой фестиваль мультфильмов.
Он начнется с премьеры полнометражного мультфильма «Большой злой лис и другие сказки», режиссеры Патрик Имбер и Бенжамен Реннер (производство Франция-Бельгия). Красноярские зрители одними из первых в России увидят этот фильм, его прокат начнется только 12 апреля.
«Пропустить нельзя ни в коем случае! Аниматоры уже все знают, а вот не аниматоры, особенно с детьми, собирайтесь и идите. “Большой злой лис” — это шедевр, который идет под несмолкающий смех детей и взрослых, населённый уморительными персонажами, насыщенный гениальными диалогами, украшенный потрясающими акварельными фонами, полный массой других достоинств. Я очень хочу дожить до того времени, когда и в России начнут делать такое анимационное кино», — отметил историк кино,
Стратегический партнер Большого фестиваля мультфильмов — Фонд Михаила Прохорова.
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