Болельщики «Салавата Юлаева» записали ответ Вите АК

Ранее, Витя записал ролик, где анонсировал полуфинальную серию игр между уфимским «Салаватом Юлаевым» и челябинским «Трактором». На кадрах рэпер приветствует Уфу в футболке челябинского клуба, и намекает, что серия для уфимцев станет «настоящей зарубой».