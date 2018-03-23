Болельщики «Салавата Юлаева» записали ответ Вите АК
Ранее, известный рэппер снял своё видео, где в футболке челябинского «Трактора» изложил своё мнение на предстоящую серию
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Ранее, известный рэппер снял своё видео, где в футболке челябинского «Трактора» изложил своё мнение на предстоящую серию
Болельщики уфимского ХК «Салават Юлаев» записали
Ранее, Витя записал ролик, где анонсировал полуфинальную серию игр между уфимским «Салаватом Юлаевым» и челябинским «Трактором». На кадрах рэпер приветствует Уфу в футболке челябинского клуба, и намекает, что серия для уфимцев станет «настоящей зарубой».
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