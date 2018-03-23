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08:53 (мск), источник: АиФ Уфа

Болельщики «Салавата Юлаева» записали ответ Вите АК

Ранее, известный рэппер снял своё видео, где в футболке челябинского «Трактора» изложил своё мнение на предстоящую серию плей-офф.

Болельщики уфимского ХК «Салават Юлаев» записали видео-ответ известному российскому рэперу Вите АК. Тема ролика противостояние в серии плей-офф «юлаевцев» и челябинского «Трактора».

Ранее, Витя записал ролик, где анонсировал полуфинальную серию игр между уфимским «Салаватом Юлаевым» и челябинским «Трактором». На кадрах рэпер приветствует Уфу в футболке челябинского клуба, и намекает, что серия для уфимцев станет «настоящей зарубой».

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