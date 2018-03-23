В областном центре разыскивают опасного преступника
Мужчина не имеет определенного места жительства.
Мужчина не имеет определенного места жительства.
В Кемерове полиция разыскивает мужчину, совершившего особо тяжкое преступление.
Как сообщает
Граждан, владеющих информацией о месте нахождения разыскиваемого, сотрудники полиции просят сообщить об этом по телефонам в Кемерове: 8-(3842)-39−06−44, 8-(3842)-39−06−10 либо на телефон «02».
Анонимность гарантируется.
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