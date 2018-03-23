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08:57 (мск), источник: АиФ Кузбасc

В областном центре разыскивают опасного преступника

Мужчина не имеет определенного места жительства.

В Кемерове полиция разыскивает мужчину, совершившего особо тяжкое преступление.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Кемеровской области, Степанов Игорь Витальевич 1981 года рождения совершил особо тяжкое преступление. Он скрывается от органов следствия и не имеет определенного места жительства.

Граждан, владеющих информацией о месте нахождения разыскиваемого, сотрудники полиции просят сообщить об этом по телефонам в Кемерове: 8-(3842)-39−06−44, 8-(3842)-39−06−10 либо на телефон «02».

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