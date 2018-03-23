Хабаровчане проголосовали за «Динамо» в день выборов президента

Источник: Комсомольская правда

Из трех дизайн-проектов благоустройства общественных территорий хабаровчане выбрали парк «Динамо». За него свой голос отдали 47 тысяч 450 человек. Допускалось участие в опросе горожан от 14 лет.

Сейчас будет вестись разработка проектной документации, в которой определят виды и типы работ, а также обозначат дату начала реконструкции. Напомним, что на месте оврагов в парке появятся появится велопарк, скейтпарк, сноупарк, веревочный парк и универсальная спортивная площадка. Также предполагаются смотровые зоны и пешеходные мосты. Кроме этого появится и теплое кафе.

— Дизайн-проект уже есть. Финансирование ожидается в объемах суммы прошлого года. Тогда эта цифра составила 49 миллионов 440 тысяч рублей, — рассказал Сергей Пеньков, главный художник города.