Хабаровчане проголосовали за «Динамо» в день выборов президента
Парк стал победителем рейтингового голосования, благодаря чему преобразится до конца 2018 года.
Парк стал победителем рейтингового голосования, благодаря чему преобразится до конца 2018 года.
Из трех
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Всего в опросе приняло участие 68 тысяч 155 человек. Другие предложенные территории — сквер по Матвеевскому шоссе (7 тысяч 694 голоса) и сквер завода имени Орджоникидзе (11 тысяч 847 голосов) — будут благоустроены до 2020 года. Предложения, которые люди вписывали в отрывную часть бюллетеня, будут рассмотрены в течение трех месяцев и вынесены на общественное обсуждение.
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