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11:45 (мск), источник: Комсомольская правда

Хабаровчане проголосовали за «Динамо» в день выборов президента

Парк стал победителем рейтингового голосования, благодаря чему преобразится до конца 2018 года.

Источник: Комсомольская правда

Из трех дизайн-проектов благоустройства общественных территорий хабаровчане выбрали парк «Динамо». За него свой голос отдали 47 тысяч 450 человек. Допускалось участие в опросе горожан от 14 лет.

Сейчас будет вестись разработка проектной документации, в которой определят виды и типы работ, а также обозначат дату начала реконструкции. Напомним, что на месте оврагов в парке появятся появится велопарк, скейтпарк, сноупарк, веревочный парк и универсальная спортивная площадка. Также предполагаются смотровые зоны и пешеходные мосты. Кроме этого появится и теплое кафе.

— Дизайн-проект уже есть. Финансирование ожидается в объемах суммы прошлого года. Тогда эта цифра составила 49 миллионов 440 тысяч рублей, — рассказал Сергей Пеньков, главный художник города.

Всего в опросе приняло участие 68 тысяч 155 человек. Другие предложенные территории — сквер по Матвеевскому шоссе (7 тысяч 694 голоса) и сквер завода имени Орджоникидзе (11 тысяч 847 голосов) — будут благоустроены до 2020 года. Предложения, которые люди вписывали в отрывную часть бюллетеня, будут рассмотрены в течение трех месяцев и вынесены на общественное обсуждение.

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