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11:43 (мск), источник: Om1.ru

В Омске по программе капремонта заменили первые лифты

Обновленное оборудование появилось в одном из домов на Левобережье.

Источник: Om1.ru

В 2018 году по региональной программе запланировано произвести замену лифтового оборудования в ряде домов города.

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На сегодняшний день новое оборудование уже установлено в доме № 2 по улице Бульвар Заречный. Два комплекта прошли проверку в испытательной лаборатории, а сейчас проходят обкатку. Однако запустить лифты можно будет только после получения заключения Ростехнадзора.

Новые лифты омского производства рассчитаны на грузоподъемность 400 кг, скорость движения — 1 м/с.

Также сейчас проходят работы по замене лифтового оборудования в доме № 65 по улице Красный Путь, в доме № 3 по улице Бархатовой и доме № 69 по улице Магистральной. Как сообщает администрация города, подрядчик должен закончить работы до конца мая.
В общей сложности в Омск уже поступило лифтовое оборудование для 15 многоквартирных домов.

В домах по следующим адресам начнется замена оборудования после заключения договора с победителями аукционов.

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