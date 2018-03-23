В Красноярске появилась черемша
Правда, пока не местная, из Европы.
Правда, пока не местная, из Европы.
В Красноярске появилась черемша. Зеленые пучки продают уличные торговцы. Цена колеблется от 50 до 110 рублей — в зависимости от объема пучка и размера растений. Горожане покупают ее с переменным успехом:
Надо сказать, что эта партия черемши — не местная, продавцы говорят, что приобрели ее на реализацию у оптовиков, а те привезли дикий чеснок из Краснодарского края и с Кубани. Она и на вид не такая представительная, и на вкус отличается.
Сибирская черемша пойдет примерно через месяц, в начале мая
Растет черемша практически повсеместно в тенистых влажных местах, в темнохвойных лесах и близ рек. Традиционные поставщики черемши на рынок Красноярска — индивидуальные сборщики, они везут ее отовсюду — от Ермаковского района на юге до Енисейского района на севере.
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