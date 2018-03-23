Источник: Комсомольская правда

В Красноярске появилась черемша. Зеленые пучки продают уличные торговцы. Цена колеблется от 50 до 110 рублей — в зависимости от объема пучка и размера растений. Горожане покупают ее с переменным успехом: кому-то не нравится цена, а кому-то не терпится полакомиться первыми весенними деликатесами, потому и с удовольствием берут по два-три пучка.

Надо сказать, что эта партия черемши — не местная, продавцы говорят, что приобрели ее на реализацию у оптовиков, а те привезли дикий чеснок из Краснодарского края и с Кубани. Она и на вид не такая представительная, и на вкус отличается.

Сибирская черемша пойдет примерно через месяц, в начале мая ее-то можно будет приобрести на каждом углу. А в конце мая пойдет настоящий деликатес — таежная: сочная, крупная, с огромным содержанием полезных веществ. В пищу идут как стебли, так и листья.