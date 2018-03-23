Движение на шести федеральных трассах Ленобласти ограничено из-за дорожных работ
Актуальную информацию на 23 марта об ограничениях движения, связанных с проведением необходимых дорожных работ, ivbg.ru предоставляет ФКУ Упрдор «Северо-Запад».
Актуальную информацию на 23 марта об ограничениях движения, связанных с проведением необходимых дорожных работ, ivbg.ru предоставляет ФКУ Упрдор «Северо-Запад».
Так, в пятницу сразу на шести федеральных трассах региона будут введены ограничения.
Р-21 «Кола»
— км 16−19 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, замена СБО;.
— км 57 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций покрытия.
А-181 «Скандинавия»
— км 52−65 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, реконструкция автодороги.
А-181 «Выборг — Светогорск»:
— км12 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций покрытия;.
— км 27 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций покрытия.
А-121 «Сортавала»
— км 149−154 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, реверсивное движение, реконструкция автодороги;.
— км 25−19 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций покрытия.
А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» Кировск — Мга — Гатчина — Большая Ижора:
— км 45 — 50 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00, реверсивное движение, ликвидация деформаций покрытия (выборочно).
Р-23
— км 32 — 55 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00, реверсивное движение, ликвидация деформаций покрытия (выборочно).
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