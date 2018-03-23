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10:05 (мск), источник: ivbg.ru

Движение на шести федеральных трассах Ленобласти ограничено из-за дорожных работ

Актуальную информацию на 23 марта об ограничениях движения, связанных с проведением необходимых дорожных работ, ivbg.ru предоставляет ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Источник: Reuters

Так, в пятницу сразу на шести федеральных трассах региона будут введены ограничения.

Р-21 «Кола» Санкт-Петербург — Петрозаводск — Мурманск — Печенга — граница с Королевством Норвегия:

— км 16−19 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, замена СБО;.

— км 57 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций покрытия.

А-181 «Скандинавия» Санкт-Петербург — Выборг — граница с Финляндской Республикой:

— км 52−65 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, реконструкция автодороги.

А-181 «Выборг — Светогорск»:

— км12 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций покрытия;.

— км 27 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций покрытия.

А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург — Сортавала — автомобильная дорога Р-21 «Кола»:

— км 149−154 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, реверсивное движение, реконструкция автодороги;.

— км 25−19 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций покрытия.

А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» Кировск — Мга — Гатчина — Большая Ижора:

— км 45 — 50 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00, реверсивное движение, ликвидация деформаций покрытия (выборочно).

Р-23 Санкт-Петербург — Псков — Пустошка — Невель — граница с Республикой Белоруссия:

— км 32 — 55 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00, реверсивное движение, ликвидация деформаций покрытия (выборочно).

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