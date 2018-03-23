В Самаре назначена дата Общегородского субботника

Источник: РИА "Новости"

Работы пройдут во всех районах, к ним планируется приглашать работников предприятий и организаций, учащихся, а также всех желающих. Уже назначена дата Общегородского субботника, в рамках которого каждый самарец может приложить руку к наведению порядка в Самаре — он состоится 21 апреля. Людей обеспечат всем необходимым инвентарем.

Также планируется провести за месяц несколько санитарных средников, а качество уборки будет проверять в ходе рейдов специальный «Городской патруль».

На улицах Самары будут убирать мусор, обрезать и красить деревья, ремонтировать детские и контейнерные площадки, ограждения, устанавливать урны и скамейки, благоустраивать территории после перекладки подземных коммуникаций, чистить столбы и остановки от объявлений и рекламы, обустраивать цветники, мыть памятники и т. д.