Перевидавшая сотни звезд блогер раскрыла их особенности

Она не только размещает снимки со звездами, но и публикует отзывы о них, рассказывает, кто и как реагирует на фотографии с поклонниками.

Первое фото с селебрити Винтерман сделала в 16 лет. Со временем это переросло в хобби, и Сара повстречала около 500 звезд. Чтобы выкладывать снимки регулярно, Винтерман нужно посещать в среднем четыре мероприятия в месяц.

Каждый снимок она сопровождает характеристикой той или иной публичной персоны. Самые милые знаменитости, доброжелательно реагирующие на просьбы поклонников сфотографироваться, — Марго Робби и Сирша Рона. В профиле девушки также есть селфи с Николь Кидман, Натали Портман, Кирой Найтли, Кэти Перри, Энн Хэтэуэй, Амандой Сейфрид и другими актрисами и музыкантками.

Винтерман радуется, когда известные персоны узнают ее на мероприятиях. По ее словам, именно так поступает Хэтэуэй или Кидман.

Особенно мил с Винтерман был исполнитель роли Люка Скайуокера в «Звездных войнах» Марк Хэмилл. Ради снимка с поклонницей он остановил машину.