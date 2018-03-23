Трамваи № 3 и № 13 будут работать дольше
Скорректированное расписание для двух трамвайных маршрутов вступит в силу с 26 марта.
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Скорректированное расписание для двух трамвайных маршрутов вступит в силу с 26 марта.
Последние отправления трамваев № 13 будут запланированы со станции «Пермь-II» на 23:40, с остановки «ОАО «Красный Октябрь» на 23:20, отправления трамвайного маршрута № 3 со станции «Пермь-II» переносятся на 23:59, с остановки «ОАО «Красный Октябрь» на 23:40.
Расписание для трамваев № 3 будет одинаково как по будним, так и по выходным дням. При этом трамвайный маршрут № 13 работает только по будним дням.
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