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13:33 (мск), источник: Новости Перми

Трамваи № 3 и № 13 будут работать дольше

Скорректированное расписание для двух трамвайных маршрутов вступит в силу с 26 марта.

Источник: Новости Перми

Последние отправления трамваев № 13 будут запланированы со станции «Пермь-II» на 23:40, с остановки «ОАО «Красный Октябрь» на 23:20, отправления трамвайного маршрута № 3 со станции «Пермь-II» переносятся на 23:59, с остановки «ОАО «Красный Октябрь» на 23:40.

Расписание для трамваев № 3 будет одинаково как по будним, так и по выходным дням. При этом трамвайный маршрут № 13 работает только по будним дням.

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