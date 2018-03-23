Актюбинцы с размахом отметили Наурыз
Жителей и гостей области с Наурызом поздравил глава региона Бердыбек Сапарбаев.
Жителей и гостей области с Наурызом поздравил глава региона Бердыбек Сапарбаев.
В Актюбинской области проходят праздничные мероприятия, приуроченные к Наурыз мейрамы. Праздник весеннего пробуждения и обновления актюбинцы отмечают целый месяц — с 14 марта по 14 апреля. В этот период в г. Актобе и других населенных пунктах области пройдет свыше 5 тысяч
Основные народные гулянья развернулись 22 марта в областном центре. На площади перед Центром искусств «Өнер орталығы» состоялось большое театрализованное праздничное представление. Молодые таланты в танцах и песнях рассказали о весне и о грядущих обновлениях в природе. Чувствовался масштаб праздника и приближение настоящей и теплой весны.
Жителей и гостей области с Наурызом поздравил глава региона Бердыбек Сапарбаев.
— Наурыз — это праздник, который отмечается во многих странах мира. Это праздник единства, добра и мира. Во время Наурыза люди прощают друг другу обиды, подводят итоги прошлого года. Наурыз — это начало нового года. Весенний праздник. Наша задача, в соответствии с поручением Президента РК Нурсултана Назарбаева, сделать Актобе благодатным краем. Самое главное богатство Актобе — это его люди. Поздравляю всех с этим замечательным весенним праздником. Желаю всем здоровья, успехов и благополучия, мира и взаимопонимания, — сказал аким области.
В городе установлено более 60 юрт и 150 палаток, национальные качели алтыбакан. С раннего утра горожан бесплатно угощают баурсаками, пловом и
В местах народного гулянья проходили национальные спортивные игры, конкурсы и концерты. На главной площади были установлены фигуры батыров, на фоне которых горожане спешили сфотографироваться.
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