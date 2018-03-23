Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Российские ракеты атаковали цели в Турции
Захарченко заявил о создании Харьковской народной республики
Стас Пьеха поздравил сына с четырехлетием
4 региона, где Путин получил меньше всего голосов на выборах
Егор Крид побрился налысо
Содом и «Титаник»: что становится национальным достоянием в миреРИА Новости узнало, что считается достоянием за рубежом и какие хиты могли бы войти в аналогичный российский список
Грудинин обратился к Путину с личной просьбой
СМИ: Меркель дала умный совет Мэй по России
РФ грубо ответила Германии об обходе Украины «Северным потоком-2»
Украинцы рассказали правду о своей жизни в Крыму
Супруг сфотографировал Ратажковски без одежды – СМИ
СМИ: база РФ в Тартусе станет кошмаром для НАТО
Выпивающий Киану Ривз вдохновил пользователей соцсетей
Беллуччи в сверкающем черном платье позирует на красной дорожке
Томские хирурги достали ложку из желудка пациентки без операции
Врачи спасают женщину, которой ввели формалин вместо физраствора
Как навести порядок в шкафу: 7 дельных советов
«Рай на земле» купили за 18 млн евро
Фоторепортажи
8Российские дипломаты покинули посольство в Лондоне
10«Гринпис» готовит заповедник в Антарктике
10:30 (мск), источник: Zakon.kz

Актюбинцы с размахом отметили Наурыз

Жителей и гостей области с Наурызом поздравил глава региона Бердыбек Сапарбаев.

9
фотографий
9
фотографий
9
фотографий

В Актюбинской области проходят праздничные мероприятия, приуроченные к Наурыз мейрамы. Праздник весеннего пробуждения и обновления актюбинцы отмечают целый месяц — с 14 марта по 14 апреля. В этот период в г. Актобе и других населенных пунктах области пройдет свыше 5 тысяч общественно-политических и культурно-массовых мероприятий.

Основные народные гулянья развернулись 22 марта в областном центре. На площади перед Центром искусств «Өнер орталығы» состоялось большое театрализованное праздничное представление. Молодые таланты в танцах и песнях рассказали о весне и о грядущих обновлениях в природе. Чувствовался масштаб праздника и приближение настоящей и теплой весны.

Жителей и гостей области с Наурызом поздравил глава региона Бердыбек Сапарбаев.

Читайте также
Американская группа перепела песню «Наурыз»

— Наурыз — это праздник, который отмечается во многих странах мира. Это праздник единства, добра и мира. Во время Наурыза люди прощают друг другу обиды, подводят итоги прошлого года. Наурыз — это начало нового года. Весенний праздник. Наша задача, в соответствии с поручением Президента РК Нурсултана Назарбаева, сделать Актобе благодатным краем. Самое главное богатство Актобе — это его люди. Поздравляю всех с этим замечательным весенним праздником. Желаю всем здоровья, успехов и благополучия, мира и взаимопонимания, — сказал аким области.

В городе установлено более 60 юрт и 150 палаток, национальные качели алтыбакан. С раннего утра горожан бесплатно угощают баурсаками, пловом и наурыз-коже. Наурыз-коже и плов повара готовили на улице в казанах. Отведать бесплатно праздничные блюда пришли тысячи человек.

В местах народного гулянья проходили национальные спортивные игры, конкурсы и концерты. На главной площади были установлены фигуры батыров, на фоне которых горожане спешили сфотографироваться.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Отец пробил голову трехмесячной дочери, потому что хотел сына
Составлен список стран, в которых не хватает женщин
Евросоюз решил отозвать своего посла из России
В крови Скрипаля нашли «Новичок»
Центр по примирению договорился о выводе боевиков из Харасты
Почему Антарктида сопротивляется глобальному потеплению
Что становится национальным достоянием в разных странах
США начали расследование в отношении завода «Калашников»
Толстяки на подиуме. Полные мужчины захватили мир
Спорт
Рекорд затмил шедевр Капризова. ЦСКА и «Йокерит» вошли в историю Соперники загубили уйму моментов, доигравшись до пятого овертайма. В нём судьбу матча решил финский форвард "Йокерита" Ниеми
Авто
В России создали грузовичок за 250 000 рублей (видео) Новгородская компания «Альтернативная коммерческая техника» осваивает производство недорогих грузовых трициклов «Шмель»
Hi-Tech
В России создали уникальный прибор Его разработали в госкорпорации «Росатом».
Кино
Самбурская, Безрукова, Виторган на премьере «Каникул президента» Звезды первыми посмотрели новый комедийный фильм об отправившемся на отдых в Крым российском лидере
Недвижимость
Эксперты рассказали, сколько надо копить на квартиру в Москве
Россиянам дали льготы на покупку деревянных домов
Город будущего в Норвегии: никакого ископаемого топлива
«Рай на земле» купили за 18 млн евро
Леди
Прийти на шоу «Холостяк» и выжить: история участницы-феминистки Участница 6 сезона шоу «Холостяк» феминистка Елена Рыдкина не побоялась прийти на одну из самых сексистских передач на ТВ и рассказала, что из этого получилось.
Дети
В Сети появился архивный снимок Олега Янковского с внучкой Судя по всему, фотография была сделана в середине 90-х годов.
Все о ремонте
7 идей рационального использования эркера в интерьере (фото)
Как из двушки сделать удобную трёшку: квартира для молодой семьи
Как навести порядок в шкафу: 7 дельных советов по эргономике
Место для творческой мастерской в типовой квартире: 8 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь