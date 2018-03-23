В скорой помощи Байкальска не хватает медицинских работников. На 75%

С таким оборудованием, говорит Азиз Долоян, любой врач будет чувствовать себя уверенно в самой сложной ситуации. Тем более в бригаде он один, без помощника. В этом реанимобиле можно даже проводить несложные операции. Есть баллон и с кислородом, и с закисью азота. А это оборудование дозированно капельно вводит препараты. Раньше в машинах скорой помощи такого не было.

— Это жёсткие носилки, они очень удобные для больных, у которых подозревается повреждение или травма позвоночного столба, — говорит врач скорой помощи Байкальска Азиз Долоян.

В скорой помощи Азиз работает уже более 20 лет. Его напарник, водитель — более десяти. Ездили и на уазиках, и на «ГАЗелях» старого образца.

— Климат сырой, у нас быстро машины гниют. Уазики, они более жёсткие, это, можно сказать, на уазике больных не транспортировать лучше. Жёсткий, трясучий. Эти мягко идут, — говорит водитель скорой помощи Байкальска Сергей Селянин.

Новый автомобиль пришёл по федеральной программе моногородов. Сейчас в автопарке скорой помощи Байкальска три машины. На население в 13 тысяч человек этого достаточно.

Этот уазик на скорой Байкальска служит уже 7 лет. Оборудован всем необходимым. И врачи от него отказываться не собираются. В Байкальске зимой столько снега, что без такого вездехода просто не обойтись.

А вот врачей не хватает. По нормам должно быть три врача и семь фельдшеров. Пока Азиз Долоян — единственный врач. А фельдшера — три.

— Укомплектованность скорой медицинской помощи медработниками, конечно, не 100%. На 75% не хватает медицинских работников. Так, у нас, по нашему положению, должно быть полторы бригады на город Байкальск. Это значит, в день работает одна бригада, одна машина, бригады считаются по машинам, ночью две бригады работают, — говорит заведующая Байкальской городской больницей Татьяна Патрушева.