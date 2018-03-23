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10:21 (мск), источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону десятки улиц останутся без света

В городе Ростове-на-Дону конец рабочей недели запомнится горожанам отключениями электричества. Известно, что они стартовали в пятницу, 23 марта, с 09:00.

Источник: Комсомольская правда

В некоторых домах и офисах света не будет до самого вечера. Речь идет о тех зданиях, которые расположены не только в центре донской столицы, но и в Западном жилом массиве. Там домохозяйкам и пенсионерам придется несколько часов провести с выключенными холодильниками, электроприборами и без любимых сериалов.

Коммунальщики сообщают, что отключения в Ростове-на-Дону плановые. Их цель не допустить возникновения аварийных ситуаций в будущем. Поэтому просят горожан проявить терпение и понимание.

Кроме того, в субботу, 24 марта, не повезет жителям центральной части города. Там с 09:00 до 16:00 в некоторых домах тоже не будет электричества.

Где и когда в Ростове-на-Дону не будет света

23 марта с 09:00 до 13:00:

— ул. Еременко 38/1; ул. Петрозаводская 32 А; ул. Содружества 92, 92/1, 94/1, 94/2, 96.

23 марта с 09:00 до 16:00:

— ул. Ульяновская 13−27, 12−28; пер. Соборный 6−2, 25; ул. Береговая 25−27; ул. Донская 5−31, 12−16; ул. Нижнедонская 5−9; пер. Семашко 3, ул. Жданова 2/7.

23 марта с 09:00 до 17:00:

— ул. Темерницкая 85−91, 70−80.

пер. Крыловской 10/13; ул. Станиславского 128−132, 89−97; просп. Соколова 4−10; ул. Красных Зорь 13−15.

— ул. Закруткина 1−23, 2−24; ул. Мясникова 21−39; ул. Советская 2−12; ул. 13 линия 12−32, 5−27; ул. 17 линия 1−25, 2−24; ул. 19 линия 2−10.

— ул. Жмайлова 21, 21/1, 21/2, 21А, 21Б, 23, 23/1, 23/2; просп. Стачки 220, 222, 224, 226.

24 марта с 09:00 до 16:00:

— ул. Адыгейская 12; ул. Пушкинская 181; ул. М. Горького 186; просп. Кировский 86.

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