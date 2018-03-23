В Краснодаре 24 марта изменят схему движения на улице Одесской
Проехать по ней от Красной до Рашпилевской можно будет только в одну сторону.
Проехать по ней от Красной до Рашпилевской можно будет только в одну сторону.
Нововведения затронут и переулок Майорский, но в обратном направлении.
По мнению городских властей, это позволит увеличить пропускную способность на основных дорогах Краснодара, оптимально распределит транспортные потоки, а также сделает движение на этих участках более безопасным.
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