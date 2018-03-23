Меняется расписание мультимодальных перевозок в «Кошелев парк»

Источник: РИА "Новости"

Теперь рейсы автобусов будут соотнесены по времени отправления-прибытия электропоездов и будут действовать в рабочие дни.

Автобусы от «Кошелев Парк» утром будут отправляться в 6:20 и 7:30. Время в пути — 20 минут.