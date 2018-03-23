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10:17 (мск), источник: Volga News

Меняется расписание мультимодальных перевозок в «Кошелев парк»

Самарская пригородная пассажирская компания сообщает об изменении с 26 марта в расписании автобусных рейсов, обеспечивающих пересадку пассажиров с автобуса на электропоезд в перевозках «микрорайон Кошелев Парк — станция Смышляевка — микрорайон Кошелев Парк».

Источник: РИА "Новости"

Теперь рейсы автобусов будут соотнесены по времени отправления-прибытия электропоездов и будут действовать в рабочие дни.

Автобусы от «Кошелев Парк» утром будут отправляться в 6:20 и 7:30. Время в пути — 20 минут.

Вечером от ст. Смышляевка автобусы будут отходить 17:10, 18:28 и 20:15.

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