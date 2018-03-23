Меняется расписание мультимодальных перевозок в «Кошелев парк»
Самарская пригородная пассажирская компания сообщает об изменении с 26 марта в расписании автобусных рейсов, обеспечивающих пересадку пассажиров с автобуса на электропоезд в перевозках «микрорайон Кошелев Парк — станция Смышляевка — микрорайон Кошелев Парк».
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