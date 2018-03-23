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10:23 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Хабаровчане рискуют вместо семян купить сорняки

Из дорогих пакетиков лучше всего всходит амброзия.

Хабаровских дачников в этом году ждёт безрадостная посевная кампания. Об этом ИА «Хабаровский край сегодня» сообщает со ссылкой на радиостанцию «Вести ФМ». Прошедшие этой весной в различных регионах страны проверки Россельхознадзора в торгующих семенами магазинах выявили крайне низкое качество посадочного материала даже у крупных производителей.

«В нашем регионе с качественным посадочным материалом вообще печальная история, — подтвердил информацию помощник руководителя управления Россельхознадзора по Хабаровскому краю и ЕАО Сергей Рубанов. — У нас на весь Хабаровский край есть одно предприятие, которое занимается производством семян и то в очень маленьких объёмах. Саженцы в небольшом количестве реализует. По сути, наш регион не обеспечен посадочным материалом для дачников местного производства. В Хабаровский край большая часть семян овощных культур приходит из Ставропольского края. И ежегодно к нам оттуда поступает материал, заражённый амброзией. Этот сорняк внешне напоминает полынь, но он очень быстро забивает все другие посадки. У людей это растение вызывает заболевание — амброзийный поллиноз».

Также в Хабаровском крае специалисты с наступлением тепла ждут наплыва не районированных саженцев плодовых деревьев и роз из южных регионов. Их везут даже из Средней Азии. Деревца и кусты сперва приживаются, но морозные дальневосточные зимы не переживают.

«По данным наших исследований всхожесть продающихся в магазинах семян составляет только 50% от заявленной на упаковке. Покупаешь совсем недешёвый пакетик, в нём 8 семян, а взойдут два-три, — отметила государственный инспектор управления Россельхознадзора по Хабаровскому краю и ЕАО Любовь Кузнечик. — Чтобы хоть немного уменьшить риск покупки некачественного посадочного материала, человеку не стоит смотреть на красивую упаковку. В первую очередь нужно обратить внимание на маркировку с чётким адресом поставщика, обозначением стандарта на сортовые и посевные качества. Эти документы обязан по требованию покупателя предоставить продавец. Важно обращать внимание и на срок реализации семян. В обычных бумажных пакетиках он не должен превышать года с даты упаковки, в пакетах с фольгой, двойных бумажных конвертах срок реализации семян может быть продлён до двух лет с времени упаковки».

Также специалисты советуют сверять название сорта на пакетике с государственным реестром селекционных достижений. Он доступен в интернете, и там указан регион, где рекомендуют возделывать эту культуру. Также перед посадкой любой желающий сможет за небольшую плату проверить купленные семена на всхожесть в референтном центре управления Россельхознадзора по Хабаровскому краю и ЕАО.

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