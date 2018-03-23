Хабаровчане рискуют вместо семян купить сорняки
Из дорогих пакетиков лучше всего всходит амброзия.
Из дорогих пакетиков лучше всего всходит амброзия.
Хабаровских дачников в этом году ждёт безрадостная посевная кампания. Об этом ИА «Хабаровский край сегодня» сообщает со ссылкой на радиостанцию «Вести ФМ». Прошедшие этой весной в различных регионах страны проверки Россельхознадзора в торгующих семенами магазинах выявили крайне низкое качество посадочного материала даже у крупных производителей.
«В нашем регионе с качественным посадочным материалом вообще печальная история, — подтвердил информацию помощник руководителя управления Россельхознадзора по Хабаровскому краю и ЕАО Сергей Рубанов. — У нас на весь Хабаровский край есть одно предприятие, которое занимается производством семян и то в очень маленьких объёмах. Саженцы в небольшом количестве реализует. По сути, наш регион не обеспечен посадочным материалом для дачников местного производства. В Хабаровский край большая часть семян овощных культур приходит из Ставропольского края. И ежегодно к нам оттуда поступает материал, заражённый амброзией. Этот сорняк внешне напоминает полынь, но он очень быстро забивает все другие посадки. У людей это растение вызывает заболевание — амброзийный поллиноз».
«По данным наших исследований всхожесть продающихся в магазинах семян составляет только 50% от заявленной на упаковке. Покупаешь совсем недешёвый пакетик, в нём 8 семян, а взойдут
Также специалисты советуют сверять название сорта на пакетике с государственным реестром селекционных достижений. Он доступен в интернете, и там указан регион, где рекомендуют возделывать эту культуру. Также перед посадкой любой желающий сможет за небольшую плату проверить купленные семена на всхожесть в референтном центре управления Россельхознадзора по Хабаровскому краю и ЕАО.
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