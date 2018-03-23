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10:27 (мск), источник: Zakon.kz

Скончался известный казахстанский адвокат, защищавший Челаха

Сегодня ночью на 66-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни скончался известный адвокат Серик Камбарович Сарсенов, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Серик Камбарович Сарсенов родился 26 декабря 1952 года. Получил широкую известность, ведя резонансные гражданские и уголовные дела.

Его профессионализм, справедливость и целеустремленность навсегда останутся в памяти казахстанцев.

Адвокат был широко известен в Казахстане: он защищал оппозиционного журналиста Сергея Дуванова, осужденного за педофилию, судью Кульпаш Утемисову, признанную виновной в вынесении неправосудного решения, руководителя Федерации бокса Серика Калиева и его водителя Андрея Пескова, приговоренных к 25 годам за покушение на жизнь президентского свата Аскара Кулибаева, а также пограничника Владислава Челаха, получившего пожизненное заключение за убийство 15 человек на погранзаставе.

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