Скончался известный казахстанский адвокат, защищавший Челаха

Адвокат был широко известен в Казахстане: он защищал оппозиционного журналиста Сергея Дуванова, осужденного за педофилию, судью Кульпаш Утемисову, признанную виновной в вынесении неправосудного решения, руководителя Федерации бокса Серика Калиева и его водителя Андрея Пескова, приговоренных к 25 годам за покушение на жизнь президентского свата Аскара Кулибаева, а также пограничника Владислава Челаха, получившего пожизненное заключение за убийство 15 человек на погранзаставе.