Скончался известный казахстанский адвокат, защищавший Челаха
Сегодня ночью на 66-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни скончался известный адвокат Серик Камбарович Сарсенов, сообщает Zakon.kz.
Сегодня ночью на 66-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни скончался известный адвокат Серик Камбарович Сарсенов, сообщает Zakon.kz.
Серик Камбарович Сарсенов родился 26 декабря 1952 года. Получил широкую известность, ведя резонансные гражданские и уголовные дела.
Его профессионализм, справедливость и целеустремленность навсегда останутся в памяти казахстанцев.
Адвокат был широко известен в Казахстане: он защищал оппозиционного журналиста Сергея Дуванова, осужденного за педофилию, судью Кульпаш Утемисову, признанную виновной в вынесении неправосудного решения, руководителя Федерации бокса Серика Калиева и его водителя Андрея Пескова, приговоренных к 25 годам за покушение на жизнь президентского свата Аскара Кулибаева, а также пограничника Владислава Челаха, получившего пожизненное заключение за убийство 15 человек на погранзаставе.
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