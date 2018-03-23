Названы самые популярные VIP-номера в Костанае
КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Среди костанайцев популярностью пользуются такие номера на машины, как «010» и «077». Об этом сообщили в отделе
КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Среди костанайцев популярностью пользуются такие номера на машины, как «010» и «077». Об этом сообщили в отделе
С начала года больше всего приобрели номера серии «010» и «077». Всего же продано «красивых» номеров на автомобили на общую сумму более 38 миллионов тенге.
«Отметим, что самая популярная комбинация цифр “010”, таких номеров продано — 54. Затем следует серия “077”, их пожелали приобрести 27 жителей региона. Серию “888” приобрели девять автовладельцев, мистически “666” пожелал приобрести всего 1 костанаец. Серия “777” теперь у шести водителей, серия “999” у 7 водителей. Всего продано 144 “красивых” номера», — прокомментировали в ДВД.
Стоит отметить, что у казахстанцев приобрести понравившиеся номерные знаки появилась недавно. Чаще всего водители выбирают три буквы схожие с инициалами, а также по началу имени или фамилии. К примеру, XAS BEK, AAA, SAK и другие.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.