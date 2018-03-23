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10:23 (мск), источник: Kazinform

Названы самые популярные VIP-номера в Костанае

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Среди костанайцев популярностью пользуются такие номера на машины, как «010» и «077». Об этом сообщили в отделе регистрационно-экзаменационной работы управления административной полиции ДВД Костанайской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Источник: Kazinform

С начала года больше всего приобрели номера серии «010» и «077». Всего же продано «красивых» номеров на автомобили на общую сумму более 38 миллионов тенге.

«Отметим, что самая популярная комбинация цифр “010”, таких номеров продано — 54. Затем следует серия “077”, их пожелали приобрести 27 жителей региона. Серию “888” приобрели девять автовладельцев, мистически “666” пожелал приобрести всего 1 костанаец. Серия “777” теперь у шести водителей, серия “999” у 7 водителей. Всего продано 144 “красивых” номера», — прокомментировали в ДВД.

Стоит отметить, что у казахстанцев приобрести понравившиеся номерные знаки появилась недавно. Чаще всего водители выбирают три буквы схожие с инициалами, а также по началу имени или фамилии. К примеру, XAS BEK, AAA, SAK и другие.

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