Видео с танцующей қара жорға лошадью взорвало Казнет

Видео с танцующей лошадью под звуки известной композиции «Қара жорға» на центральной площади Кокшетау уже разлетелось по сети Интернет. Как оказалось, лошадь Кызгалдак с тренером Рамазаном Махатовым, чемпионом республиканских конных соревнований, были приглашены организаторами из соседней Северо-Казахстанской области.

«Мы сотрудничаем с соседними областями Казахстана. Как-то летом в СКО проводили спартакиаду и там увидели эту танцующую лошадь. При подготовке мероприятия мы вспомнили о ней, созвонились с Рамазаном. Он собирался в Тараз на турнир. Попросили выступить у нас на праздновании Наурыза, и он откликнулся на нашу просьбу. Лошадь танцует “Қара жорға” — по-моему, это классно», — поделилась с Казинформом руководитель отдела культуры и развития языков Кокшетау Айгуль Сабитова.