Видео с танцующей қара жорға лошадью взорвало Казнет
КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ — Необычным танцем в исполнении лошади с наездником удивили организаторы празднования Наурыза в Кокшетау, передает корреспондент МИА «Казинформ».
КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ — Необычным танцем в исполнении лошади с наездником удивили организаторы празднования Наурыза в Кокшетау, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Видео с танцующей лошадью под звуки известной композиции «Қара жорға» на центральной площади Кокшетау уже разлетелось по сети Интернет. Как оказалось, лошадь Кызгалдак с тренером Рамазаном Махатовым, чемпионом республиканских конных соревнований, были приглашены организаторами из соседней
«Мы сотрудничаем с соседними областями Казахстана.
По ее словам, единственной сложностью оказалось то, что на площади
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