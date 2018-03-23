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10:21 (мск), источник: Kazinform

Видео с танцующей қара жорға лошадью взорвало Казнет

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ — Необычным танцем в исполнении лошади с наездником удивили организаторы празднования Наурыза в Кокшетау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Видео с танцующей лошадью под звуки известной композиции «Қара жорға» на центральной площади Кокшетау уже разлетелось по сети Интернет. Как оказалось, лошадь Кызгалдак с тренером Рамазаном Махатовым, чемпионом республиканских конных соревнований, были приглашены организаторами из соседней Северо-Казахстанской области.

«Мы сотрудничаем с соседними областями Казахстана. Как-то летом в СКО проводили спартакиаду и там увидели эту танцующую лошадь. При подготовке мероприятия мы вспомнили о ней, созвонились с Рамазаном. Он собирался в Тараз на турнир. Попросили выступить у нас на праздновании Наурыза, и он откликнулся на нашу просьбу. Лошадь танцует “Қара жорға” — по-моему, это классно», — поделилась с Казинформом руководитель отдела культуры и развития языков Кокшетау Айгуль Сабитова.

По ее словам, единственной сложностью оказалось то, что на площади из-за погодных условий образовалась наледь. Однако лошадь это не останавливало, и при первых звуках музыки она пускалась в пляс.

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