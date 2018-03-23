В Хабаровске закроют дороги для большегрузов
В дальневосточной столице с 26 марта введут временные ограничения для большегрузов на время
В дальневосточной столице с 26 марта введут временные ограничения для большегрузов на время
Как объяснили в городском управлении
Запрет не распространяется на автомобильные трассы федерального значения и частные дороги, автомобили, которые занимаются международными перевозками или доставкой продовольственных товаров, животных, лекарств, на пассажирские автобусы, на грузовики, которые перевозят бензин, дизельное топливо, керосин, мазут,
Подобные ограничения вводят каждый год. Аналогичные меры для отдельных видов «тяжеловесов» городские власти могут ввести и летом, но только в том случае, если температура воздуха превысит 32 градуса. Движение разрешат только с 22:00 до 10:00.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.