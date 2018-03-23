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10:27 (мск), источник: Восток Медиа

В Хабаровске закроют дороги для большегрузов

В дальневосточной столице с 26 марта введут временные ограничения для большегрузов на время весенне-летнего периода. Движение приостановят до 4 мая.

Источник: Reuters

Как объяснили в городском управлении административно-технического контроля, весной ограничение связано с тем, что тяжёлый транспорт разрушает дорожное покрытие, которое особенно уязвимо в период распутицы. В это время допустимая нагрузка на ось транспортного средства составит 3,5 тонны.

Запрет не распространяется на автомобильные трассы федерального значения и частные дороги, автомобили, которые занимаются международными перевозками или доставкой продовольственных товаров, животных, лекарств, на пассажирские автобусы, на грузовики, которые перевозят бензин, дизельное топливо, керосин, мазут, пропана-бутан и уголь. Разрешат проезд большегрузам, перевозящим удобрения, почту, грузы для предотвращения чрезвычайных ситуаций и пожаров.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, выявлять нарушителей будут с помощью четырёх передвижных постов весового контроля в разных районах города. Владельцам грузовиков, которые нарушат запрет, грозят серьёзные штрафы в зависимости от размеров превышения нагрузок.

Подобные ограничения вводят каждый год. Аналогичные меры для отдельных видов «тяжеловесов» городские власти могут ввести и летом, но только в том случае, если температура воздуха превысит 32 градуса. Движение разрешат только с 22:00 до 10:00.

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