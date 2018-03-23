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13:24 (мск), источник: Новости Перми

Три района Перми частично останутся без воды

Отключения запланированы в Орджоникидзевском, Мотовилихинском и Свердловском районах.

Источник: Новости Перми

Как сообщает ООО «Новогор-Прикамье», в 09:00 24 марта до 09:00 25 марта не будет воды в домах по адресам: ул. Академика Веденеева, 39, ул. Газонная, 19А, ул. Зюкайская, 4, 4А, ул. Косякова, 15, 17, 18.

Также с 09:00 до 17:00 25 марта отключение водоснабжения запланированы в следующих домах: ул. Глеба Успенского, 8, ул. Куйбышева, 68, 68/1, 68/2, 68/3, 68А, 70, 72, ул. Пионерская, 7А. С 10:00 до 20:00 26 марта воду отключат в домах по бульвару Гагарина, 71, 73.

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