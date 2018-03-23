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16:52 (мск), источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону заработала горячая линия по защите прав потребителей к ЧМ-2018

В Ростове-на-Дону организовали горячую линию по защите прав потребителей. Об этом сообщает на своем официальном сайте Управление Ростпотребнадзора по Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

Как добавили в ведомстве, там в телефонном режиме можно получить информацию о предъявляемых требованиях к средствам размещения, о максимально установленных ценах на гостиничное обслуживание, а также об использовании символики ФИФА.

Интересно, что есть уже и первые обращения.

— На горячую линию обратилось 27 человек, которым необходима была консультация по стоимости гостиничного обслуживания, о правах потребителя в случае отказа от продажи номера в гостинице по стоимости не превышающей предельно установленную, — добавили в Управлении. — Всем потребителям была оказана необходимая консультативная помощь, предложено обращаться с жалобой, в случае нарушения их прав.

Горячая линия будет работать по будням, выходной — суббота и воскресенье.

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