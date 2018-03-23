Холодная вода будет отключена в десяти домах Приокского района Нижнего Новгорода в связи с плановыми работами 23 марта

В связи с плановыми ремонтными работами с 09:30 до 23:00 холодное водоснабжение будет отключено в домах №№ 27, 29, 31, 35 и 41 по ул. М. Голованова и домах №№ 2, 4, 6, 8, 10 по ул. М. Жукова.

Также в связи с плановым ремонтом с 13:00 до 17:00 будет отключено электричество в домах №№ 53, 55, 57 по ул. Смирнова (Автозаводский район) и с 12:00 до 15:00 — в доме № 25/1 по бульвару 60 лет Октября (Советский район).