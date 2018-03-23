Холодная вода будет отключена в десяти домах Приокского района Нижнего Новгорода в связи с плановыми работами 23 марта
Холодная вода будет отключена в десяти домах Приокского района Нижнего Новгорода в связи с плановыми работами 23 марта 2018 года. Об этом сообщается на сайте городского управления ГО и ЧС.
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