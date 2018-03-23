Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Дипломат рассказал, что будет с РФ, если Скрипаль умрет
Захарченко заявил о создании Харьковской народной республики
Лолита рассказала, почему не живет вместе с дочерью
Разоблачение ученого из США вызвало широкий резонанс на Западе
Беллуччи в сверкающем черном платье позирует на красной дорожке
Содом и «Титаник»: что становится национальным достоянием в миреРИА Новости узнало, что считается достоянием за рубежом и какие хиты могли бы войти в аналогичный российский список
Грудинин обратился к Путину с личной просьбой
СМИ: Меркель дала умный совет Мэй по России
РФ грубо ответила Германии об обходе Украины «Северным потоком-2»
Украинцы рассказали правду о своей жизни в Крыму
Супруг сфотографировал Ратажковски без одежды – СМИ
СМИ: база РФ в Тартусе станет кошмаром для НАТО
Выпивающий Киану Ривз вдохновил пользователей соцсетей
Беллуччи в сверкающем черном платье позирует на красной дорожке
Британца убило кресло в кинотеатре
Польза алкоголя: правда и вымыслы
Как навести порядок в шкафу: 7 дельных советов
«Рай на земле» купили за 18 млн евро
Фоторепортажи
8Российские дипломаты покинули посольство в Лондоне
10«Гринпис» готовит заповедник в Антарктике
10:33 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Холодная вода будет отключена в десяти домах Приокского района Нижнего Новгорода в связи с плановыми работами 23 марта

Холодная вода будет отключена в десяти домах Приокского района Нижнего Новгорода в связи с плановыми работами 23 марта 2018 года. Об этом сообщается на сайте городского управления ГО и ЧС.

Источник: НИА-Нижний Новгород

В связи с плановыми ремонтными работами с 09:30 до 23:00 холодное водоснабжение будет отключено в домах №№ 27, 29, 31, 35 и 41 по ул. М. Голованова и домах №№ 2, 4, 6, 8, 10 по ул. М. Жукова.

Также в связи с плановым ремонтом с 13:00 до 17:00 будет отключено электричество в домах №№ 53, 55, 57 по ул. Смирнова (Автозаводский район) и с 12:00 до 15:00 — в доме № 25/1 по бульвару 60 лет Октября (Советский район).

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Евросоюз решил отозвать своего посла из России
В крови Скрипаля нашли «Новичок»
Центр по примирению договорился о выводе боевиков из Харасты
Почему Антарктида сопротивляется глобальному потеплению
Что становится национальным достоянием в разных странах
США начали расследование в отношении завода «Калашников»
Толстяки на подиуме. Полные мужчины захватили мир
Спорт
Рекорд затмил шедевр Капризова. ЦСКА и «Йокерит» вошли в историю Соперники загубили уйму моментов, доигравшись до пятого овертайма. В нём судьбу матча решил финский форвард "Йокерита" Ниеми
Авто
В России создали грузовичок за 250 000 рублей (видео) Новгородская компания «Альтернативная коммерческая техника» осваивает производство недорогих грузовых трициклов «Шмель»
Hi-Tech
В России создали уникальный прибор Его разработали в госкорпорации «Росатом».
Кино
Самбурская, Безрукова, Виторган на премьере «Каникул президента» Звезды первыми посмотрели новый комедийный фильм об отправившемся на отдых в Крым российском лидере
Недвижимость
Эксперты рассказали, сколько надо копить на квартиру в Москве
Россиянам дали льготы на покупку деревянных домов
Город будущего в Норвегии: никакого ископаемого топлива
«Рай на земле» купили за 18 млн евро
Леди
Прийти на шоу «Холостяк» и выжить: история участницы-феминистки Участница 6 сезона шоу «Холостяк» феминистка Елена Рыдкина не побоялась прийти на одну из самых сексистских передач на ТВ и рассказала, что из этого получилось.
Дети
В Сети появился архивный снимок Олега Янковского с внучкой Судя по всему, фотография была сделана в середине 90-х годов.
Все о ремонте
Как рационально использовать эркер в интерьере: 7 умных решений 
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Как из типовой двушки сделать удобную трёшку: квартира молодой семьи
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь