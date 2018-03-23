Жительница Новокузнецкого района подожгла соседа из-за разногласий

Жительницу Новокузнецкого района обвиняют в убийстве, совершенном с особой жестокостью.

По информации пресс-службы СУ СК РФ по Кемеровской области, в июле 2017 года 61-летняя женщина обнаружила дома пропажу денег. Она решила, что к пропаже денег причастны соседи, и отправила своего сына поговорить с ними и сообщить о намерении обратиться в полицию. Но дома соседей не оказалось, был только их родственник, он донес до них информацию всю информацию. Соседи решили сами отправиться к обвиняемой и выяснить, почему она их осуждает.

Когда они пришли к дому женщины, оказалось, что она пьяна, она отказалась выходить из дома. Вместо этого она взяла бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью и вылила её на соседа, который сидел на крыльце спиной к ней. Затем женщина его подожгла, после чего закрылась дома и не пыталась оказать мужчине помощь. Потерпевший катался по траве, пытаясь сбить огонь, его сожительница помогла ему снять горящую олимпийку. Они дошли до дома, мужчину госпитализировали, но спасти его не удалось.