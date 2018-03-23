Жительница Новокузнецкого района подожгла соседа из-за разногласий
Женщина считала соседей причастными к пропаже денег.
Женщина считала соседей причастными к пропаже денег.
Жительницу Новокузнецкого района обвиняют в убийстве, совершенном с особой жестокостью.
По информации
Когда они пришли к дому женщины, оказалось, что она пьяна, она отказалась выходить из дома. Вместо этого она взяла бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью и вылила её на соседа, который сидел на крыльце спиной к ней. Затем женщина его подожгла, после чего закрылась дома и не пыталась оказать мужчине помощь. Потерпевший катался по траве, пытаясь сбить огонь, его сожительница помогла ему снять горящую олимпийку. Они дошли до дома, мужчину госпитализировали, но спасти его не удалось.
В отношении 61-летней женщины было возбуждено уголовное дело по п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью). Сперва женщина пыталась доказать, что не поджигала соседа, но позже признала вину. Суд приговорил её к 10 годам колонии общего режима.
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