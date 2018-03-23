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10:27 (мск), источник: АиФ Кузбасc

Жительница Новокузнецкого района подожгла соседа из-за разногласий

Женщина считала соседей причастными к пропаже денег.

Жительницу Новокузнецкого района обвиняют в убийстве, совершенном с особой жестокостью.

По информации пресс-службы СУ СК РФ по Кемеровской области, в июле 2017 года 61-летняя женщина обнаружила дома пропажу денег. Она решила, что к пропаже денег причастны соседи, и отправила своего сына поговорить с ними и сообщить о намерении обратиться в полицию. Но дома соседей не оказалось, был только их родственник, он донес до них информацию всю информацию. Соседи решили сами отправиться к обвиняемой и выяснить, почему она их осуждает.

Когда они пришли к дому женщины, оказалось, что она пьяна, она отказалась выходить из дома. Вместо этого она взяла бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью и вылила её на соседа, который сидел на крыльце спиной к ней. Затем женщина его подожгла, после чего закрылась дома и не пыталась оказать мужчине помощь. Потерпевший катался по траве, пытаясь сбить огонь, его сожительница помогла ему снять горящую олимпийку. Они дошли до дома, мужчину госпитализировали, но спасти его не удалось.

В отношении 61-летней женщины было возбуждено уголовное дело по п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью). Сперва женщина пыталась доказать, что не поджигала соседа, но позже признала вину. Суд приговорил её к 10 годам колонии общего режима.

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