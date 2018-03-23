МЧС предупредило сибиряков о надвигающейся опасной погоде
Синоптики предупреждают о похолодании со второй половины субботы.
Синоптики предупреждают о похолодании со второй половины субботы.
Экстренное предупреждение распространило МЧС для жителей Новосибирской области. На регион надвигается опасная погода, местных жителей просят не пренебрегать прогнозами синоптиков.
Так днем в субботу и в ночь на воскресенье в области будут идти дожди и мокрый снег, а ветер достигнет 22 метров в секунду, с порывами до 25. А похолодание приведет к сильной гололедице на дорогах.
— Возможно возникновение чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждением линий связи и электропередач, авариями на системах ТЭК и ЖКХ, нарушением работы транспорта, дорожных и коммунальных служб, увеличением количества ДТП, — рассказывают в
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