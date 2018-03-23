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12:15 (мск), источник: Комсомольская правда

МЧС предупредило сибиряков о надвигающейся опасной погоде

Синоптики предупреждают о похолодании со второй половины субботы.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +3° 48% 764 мм рт. ст. 6 м/с
Источник: Комсомольская правда

Экстренное предупреждение распространило МЧС для жителей Новосибирской области. На регион надвигается опасная погода, местных жителей просят не пренебрегать прогнозами синоптиков.

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Так днем в субботу и в ночь на воскресенье в области будут идти дожди и мокрый снег, а ветер достигнет 22 метров в секунду, с порывами до 25. А похолодание приведет к сильной гололедице на дорогах.

— Возможно возникновение чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждением линий связи и электропередач, авариями на системах ТЭК и ЖКХ, нарушением работы транспорта, дорожных и коммунальных служб, увеличением количества ДТП, — рассказывают в пресс-службе Главного управления МЧС по области.

Пресс-секретарь Западносибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин рассказал «Комсомольской правде», что в субботу температура воздуха будет довольно высокая — от 1 до 6 градусов тепла, но во второй половине дня начнется похолодание — до минус 4 градусов. В ночь на воскресенье температура воздуха может падать до минус 15 градусов, днем составит около нуля.

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