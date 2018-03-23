Омич за деньги сжег «Лексус»

По данным прокуратуры Омской области, в ноябре прошлого года 22-летний житель Омска договорился со знакомым, который пообещал ему 25 тысяч рублей за поджог автомобиля.

Читайте также В Минприроды назвали причину очередного зловония в Омске

Таким образом «заказчик» планировал насолить владельцу дорогой иномарки, с которым у него не сложились отношения. Мужчина передал молодому человеку две бутылки с бензином, спички, шапку и перчатки.

Когда солнце зашло, преступник облил припаркованный на улице Малунцева Lexus бензином, бросил спичку и попытался незаметно скрыться, однако за ним погнались два прохожих, невольно ставших свидетелями поджога. Тем не менее уйти молодому человеку все-таки удалось. На маршрутке он добрался до места, где забрал у сообщника деньги «за работу».

В результате оперативно-разыскных мероприятий правоохранителям удалось найти и задержать преступника, свою вину он полностью признал и был приговорен к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.