Омич за деньги сжег «Лексус»
Заказчик предложил ему за это 25 тысяч рублей.
Заказчик предложил ему за это 25 тысяч рублей.
По данным прокуратуры Омской области, в ноябре прошлого года 22-летний житель Омска договорился со знакомым, который пообещал ему 25 тысяч рублей за поджог автомобиля.
Таким образом «заказчик» планировал насолить владельцу дорогой иномарки, с которым у него не сложились отношения. Мужчина передал молодому человеку две бутылки с бензином, спички, шапку и перчатки.
Когда солнце зашло, преступник облил припаркованный на улице Малунцева Lexus бензином, бросил спичку и попытался незаметно скрыться, однако за ним погнались два прохожих, невольно ставших свидетелями поджога. Тем не менее уйти молодому человеку
В результате
Автомобиль, стоивший более 1,2 миллиона рублей, полностью сгорел. Эту сумму поджигатель должен будет возместить.
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