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11:41 (мск), источник: Om1.ru

Омич за деньги сжег «Лексус»

Заказчик предложил ему за это 25 тысяч рублей.

По данным прокуратуры Омской области, в ноябре прошлого года 22-летний житель Омска договорился со знакомым, который пообещал ему 25 тысяч рублей за поджог автомобиля.

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Таким образом «заказчик» планировал насолить владельцу дорогой иномарки, с которым у него не сложились отношения. Мужчина передал молодому человеку две бутылки с бензином, спички, шапку и перчатки.

Когда солнце зашло, преступник облил припаркованный на улице Малунцева Lexus бензином, бросил спичку и попытался незаметно скрыться, однако за ним погнались два прохожих, невольно ставших свидетелями поджога. Тем не менее уйти молодому человеку все-таки удалось. На маршрутке он добрался до места, где забрал у сообщника деньги «за работу».

В результате оперативно-разыскных мероприятий правоохранителям удалось найти и задержать преступника, свою вину он полностью признал и был приговорен к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

Автомобиль, стоивший более 1,2 миллиона рублей, полностью сгорел. Эту сумму поджигатель должен будет возместить.

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