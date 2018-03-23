Волгоградские школьники стали призерами математической олимпиады

Как рассказали в областном комитете образования, науки и молодежной политики, по итогам трое старшеклассников школы № 30 им. С. Р. Медведева города Волжского заняли призовые места: Марина Шешукова и Семен Севастьянов — второе место, Константин Красильников — третье. Еще двоим волжанам и представительнице школы № 1 им. А. М. Горького города Фролово вручили похвальные грамоты олимпиады.

Помимо соревновательной части программы, всех гостей познакомили с природой, историей и культурными традициями Адыгеи. Ребята стали участниками лекций по математике и естественным наукам, культурно-досуговой и спортивной программы.