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12:59 (мск), источник: РИАЦ

Волгоградские школьники стали призерами математической олимпиады

Ученики 8−11 классов из Волгограда, Волжского и Фролово представляли регион на международной Кавказской математической олимпиаде, прошедшей в Адыгее.

Как рассказали в областном комитете образования, науки и молодежной политики, по итогам трое старшеклассников школы № 30 им. С. Р. Медведева города Волжского заняли призовые места: Марина Шешукова и Семен Севастьянов — второе место, Константин Красильников — третье. Еще двоим волжанам и представительнице школы № 1 им. А. М. Горького города Фролово вручили похвальные грамоты олимпиады.

Помимо соревновательной части программы, всех гостей познакомили с природой, историей и культурными традициями Адыгеи. Ребята стали участниками лекций по математике и естественным наукам, культурно-досуговой и спортивной программы.

Кавказская математическая олимпиада учреждена в 2015 году. Впервые она прошла в 2015—2016 учебном году в образовательном центре «Сириус». Целью является содействие формированию единого культурного и образовательного пространства, включающего регионы Юга России, Кавказские страны и государства Черноморского бассейна, укрепление дружеских связей между увлеченными математикой школьниками России, стран Кавказа и Причерноморья.

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