На юге Омской области закрыли ледовую переправу

Такое решение приняли в МЧС после ее обследования.

Структура льда изменилась, на нем появились трещины, поэтому передвигаться по переправе уже было опасно.

Для омичей на этом участке уже выставили предупреждающие аншлаги и запрещающие знаки. В ближайшее время будут закрыты и остальные восемь ледовых дорог.