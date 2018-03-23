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12:06 (мск), источник: Вести - Омск

На юге Омской области закрыли ледовую переправу

На юге Омской области закрыли ледовую переправу, которая связывала районные центры Черлак и Нововаршавка.

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Источник: Вести - Омск

Такое решение приняли в МЧС после ее обследования.

Структура льда изменилась, на нем появились трещины, поэтому передвигаться по переправе уже было опасно.

Для омичей на этом участке уже выставили предупреждающие аншлаги и запрещающие знаки. В ближайшее время будут закрыты и остальные восемь ледовых дорог.

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