На юге Омской области закрыли ледовую переправу
На юге Омской области закрыли ледовую переправу, которая связывала районные центры Черлак и Нововаршавка.
На юге Омской области закрыли ледовую переправу, которая связывала районные центры Черлак и Нововаршавка.
Такое решение приняли в МЧС после ее обследования.
Структура льда изменилась, на нем появились трещины, поэтому передвигаться по переправе уже было опасно.
Для омичей на этом участке уже выставили предупреждающие аншлаги и запрещающие знаки. В ближайшее время будут закрыты и остальные восемь ледовых дорог.
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