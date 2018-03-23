В Омской области устранять последствия паводка будут 8 тысяч человек. Об этом сообщил заместитель начальника ГУ МЧС России по региону Максим Рыбак.

Читайте также Погода в Омске: 24 и 25 марта ожидается сильный ветер и метель

Сегодня, 23 марта, в Омске состоялась пресс-конференция, посвящённая подготовке к весеннему паводку. В ней принял участие и заместитель начальника ГУ МЧС России по Омской области Максим Рыбак. Он рассказал, что для устранения последствий паводка в регионе задействуют 8 тысяч человек и 3 тысячи единиц спецтехники.

«В зоне опасности — посёлок Затон Черлакского района, низменные участки Полтавского, Одесского районов, Усть-Ишим, Тевриз, Называевский район, где много заболоченных участков. В Омске может затопить низменные участки, где расположены дачи», — приводит слова Максима Рыбака РИА «Омск — информ».