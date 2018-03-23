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12:00 (мск), источник: АиФ Омск

В Омской области устранять последствия паводка будут 8 тысяч человек

Также для борьбы с паводком задействуют 3 тысячи единиц спецтехники.

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В Омской области устранять последствия паводка будут 8 тысяч человек. Об этом сообщил заместитель начальника ГУ МЧС России по региону Максим Рыбак.

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Сегодня, 23 марта, в Омске состоялась пресс-конференция, посвящённая подготовке к весеннему паводку. В ней принял участие и заместитель начальника ГУ МЧС России по Омской области Максим Рыбак. Он рассказал, что для устранения последствий паводка в регионе задействуют 8 тысяч человек и 3 тысячи единиц спецтехники.

«В зоне опасности — посёлок Затон Черлакского района, низменные участки Полтавского, Одесского районов, Усть-Ишим, Тевриз, Называевский район, где много заболоченных участков. В Омске может затопить низменные участки, где расположены дачи», — приводит слова Максима Рыбака РИА «Омск — информ».

По словам Максима Рыбака, ледоход в Омской области начнётся 12 апреля. Всего ожидается две волны паводка.

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