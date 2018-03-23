В Омской области устранять последствия паводка будут 8 тысяч человек
Также для борьбы с паводком задействуют 3 тысячи единиц спецтехники.
Также для борьбы с паводком задействуют 3 тысячи единиц спецтехники.
В Омской области устранять последствия паводка будут 8 тысяч человек. Об этом сообщил заместитель начальника ГУ МЧС России по региону Максим Рыбак.
Сегодня, 23 марта, в Омске состоялась
«В зоне опасности — посёлок Затон Черлакского района, низменные участки Полтавского, Одесского районов,
По словам Максима Рыбака, ледоход в Омской области начнётся 12 апреля. Всего ожидается две волны паводка.
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