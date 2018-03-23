Виктор Захарченко стал первым дважды Героем труда Кубани

Награда была вручена губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым на состоявшемся в Краснодаре праздничном концерте в честь 80-летнего юбилея Захарченко.

На концерте зачитали поздравительную телеграмму от президента России, в которой Владимир Путин отметил уникальный вклад Виктора Захарченко в сохранение и развитие исторического, творческого и духовного наследия русского казачества, его самобытных традиций.

«Отрадно, что и сегодня Вы полны сил и творческих планов, ведете активную концертную деятельность, радуете поклонников новыми работами. Желаю вам доброго здоровья и благополучия, а Кубанскому казачьему хору — успехов и процветания», — сообщается в телеграмме.

Вениамин Кондратьев поздравил Виктора Захарченко с 80-летием, поблагодарив его за развитие культуры и духовной жизни в регионе. «Любой звук с этой сцены попадает в сердце», — сказал глава края. Председатель Законодательного собрания края Юрий Бурлачко отметил активную гражданскую позицию народного артиста, его участие в формировании краевых законов в области культуры и патриотического воспитания молодежи. «С 1995 года каждая сессия ЗСК начинается с кубанского гимна в исполнении казачьего хора», — сказал спикер парламента региона.

В проходившем почти три часа концерте прозвучало несколько премьер, в том числе песня Виктора Захарченко «Стольный град», посвященная Киеву. «Кубанский казачий хор пел и будет исполнять песни, посвященные Украине, — сказал казачий маэстро. — Мы постоянно молимся о братском украинском народе и считаем его единым со святой Русью».

После серии выступлений на краснодарской сцене большой праздничный концерт в честь юбилея Виктора Захарченко состоится 30 марта на главной сцене страны — в Государственном Кремлевском дворце.