Волгоградцам обещают потепление в выходные и мокрый снег
Синоптики сообщают, что 24 и 25 марта в Волгоградскую область придет тепло, а вместе с ним снова осадки.
Синоптики сообщают, что 24 и 25 марта в Волгоградскую область придет тепло, а вместе с ним снова осадки.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ЦГСМ, в субботу, 24 марта, ночью и днем возможен мокрый снег и снег с дождем. Кроме того, днем ожидается гололед, а также восточный и
25 марта пройдет без осадков. Ветер будет северный и
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