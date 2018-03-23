Волгоградцам обещают потепление в выходные и мокрый снег

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ЦГСМ, в субботу, 24 марта, ночью и днем возможен мокрый снег и снег с дождем. Кроме того, днем ожидается гололед, а также восточный и юго-восточный ветер 6−11 м/с, местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью составит −2… −7°С, местами до -12ºС. Днем потеплеет до −2… +3ºС.