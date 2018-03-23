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11:47 (мск), источник: АиФ Волгоград

Волгоградцам обещают потепление в выходные и мокрый снег

Синоптики сообщают, что 24 и 25 марта в Волгоградскую область придет тепло, а вместе с ним снова осадки.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +3° 48% 764 мм рт. ст. 6 м/с

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ЦГСМ, в субботу, 24 марта, ночью и днем возможен мокрый снег и снег с дождем. Кроме того, днем ожидается гололед, а также восточный и юго-восточный ветер 6−11 м/с, местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью составит −2… −7°С, местами до -12ºС. Днем потеплеет до −2… +3ºС.

25 марта пройдет без осадков. Ветер будет северный и северо-восточный 6−11 м/с. Температура воздуха ночью опустится до 2… -7ºС, местами до -12ºС, а днем потеплеет до −2… +3ºС.

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