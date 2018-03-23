На каждого безработного в Башкирии приходится примерно по две вакансии

Источник: Башинформ

В Башкирии насчитывается сейчас около 22,2 тысячи «официальных» безработных и более 42 тысяч свободных рабочих мест. При этом безработных за неделю стало меньше почти на 400 человек.

Уровень регистрируемой безработицы в регионе составляет 1,11 процента. В начале года этот показатель был чуть ниже и равнялся 1 проценту.

Как сообщало агентство «Башинформ», численность рабочей силы в регионе, по последним данным выборочных обследований, составляет около 1,996 млн человек. Средняя зарплата работников в республике превысила в январе этого года 30 190 рублей.