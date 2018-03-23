На каждого безработного в Башкирии приходится примерно по две вакансии

В Башкирии насчитывается сейчас около 22,2 тысячи «официальных» безработных и более 42 тысяч свободных рабочих мест. При этом безработных за неделю стало меньше почти на 400 человек.
Уровень регистрируемой безработицы в регионе составляет 1,11 процента. В начале года этот показатель был чуть ниже и равнялся 1 проценту.
Как сообщало агентство «Башинформ», численность рабочей силы в регионе, по последним данным выборочных обследований, составляет около 1,996 млн человек. Средняя зарплата работников в республике превысила в январе этого года 30 190 рублей.
В соответствии со стандартами Международной организации труда (МОТ), численность безработных достигает в Башкирии 110 тысяч. Уровень безработицы по методологии МОТ равен 5,5 процента.
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