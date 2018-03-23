В Ростовской области ожидается снег с дождем
По данным синоптиков, в выходные дни 24 и 25 марта в Ростовской области будет ухудшение погодных условий.
По данным синоптиков, в выходные дни 24 и 25 марта в Ростовской области будет ухудшение погодных условий.
Прогнозируются мокрый снег с дождем, столбики термометра опустятся ниже нулевой отметки.
В связи с этим спецтехника, которая должна содержать федеральные трассы в донском регионе, приведена в состояние повышенной готовности. В частности, по данным ФКУ Упрдор «Азов», сейчас в Ростовской области дежурит 73 единицы спецтехники, а общий резерв составляет 106 единиц.
«Количество техники на дорогах регулируется согласно метеообстановки. Мониторинг состояния проезжей части дежурные ведут круглосуточно при помощи систем метео- и видеоконтроля», — отметили в ФКУ Упрдор «Азов».
ФКУ Упрдор «Азов» призывает водителей соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения, а также не мешать работе спецтехники.
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