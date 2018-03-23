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11:50 (мск), источник: Деловое сообщество

В Ростовской области ожидается снег с дождем

По данным синоптиков, в выходные дни 24 и 25 марта в Ростовской области будет ухудшение погодных условий.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +3° 48% 764 мм рт. ст. 6 м/с

Прогнозируются мокрый снег с дождем, столбики термометра опустятся ниже нулевой отметки.

В связи с этим спецтехника, которая должна содержать федеральные трассы в донском регионе, приведена в состояние повышенной готовности. В частности, по данным ФКУ Упрдор «Азов», сейчас в Ростовской области дежурит 73 единицы спецтехники, а общий резерв составляет 106 единиц.

«Количество техники на дорогах регулируется согласно метеообстановки. Мониторинг состояния проезжей части дежурные ведут круглосуточно при помощи систем метео- и видеоконтроля», — отметили в ФКУ Упрдор «Азов».

ФКУ Упрдор «Азов» призывает водителей соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения, а также не мешать работе спецтехники.

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