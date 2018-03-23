В Ростовской области ожидается снег с дождем

В связи с этим спецтехника, которая должна содержать федеральные трассы в донском регионе, приведена в состояние повышенной готовности. В частности, по данным ФКУ Упрдор «Азов», сейчас в Ростовской области дежурит 73 единицы спецтехники, а общий резерв составляет 106 единиц.