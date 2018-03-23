Власти Тайшета обжаловали прекращение уголовного преследования мэра Александра Величко

Источник: Комсомольская правда

Уголовное дело в отношении мэра Тайшетского района Александра Величко, обвиняемого в самоуправстве, снова поступило в суд. Напомним, в феврале уголовное преследование прекратили, так как истек срок давности дела. Однако сейчас администрация города обжаловала решение мирового судьи.

— 26 марта состоится судебное заседание в апелляционном порядке, — сообщили в пресс-службе Тайшетского городского суда.

Все началось 9 февраля 2017 года, когда полицейские взяли бывшего директора и учредителя одной из коммерческих организаций Александра Величко под стражу, подозревая в мошенничестве.

Следователи предполагали, что в 2013 году, когда Величко еще не был назначен мэром Тайшетского района, он якобы нелегально оформил документы на бурение артезианских скважин в городе.