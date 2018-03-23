Власти Тайшета обжаловали прекращение уголовного преследования мэра Александра Величко
Судебное заседание в апелляционном порядке состоится 26 марта.
Судебное заседание в апелляционном порядке состоится 26 марта.
Уголовное дело в отношении мэра Тайшетского района Александра Величко, обвиняемого в самоуправстве, снова поступило в суд. Напомним, в феврале уголовное преследование прекратили, так как истек срок давности дела. Однако сейчас администрация города обжаловала решение мирового судьи.
— 26 марта состоится судебное заседание в апелляционном порядке, — сообщили в
Следователи предполагали, что в 2013 году, когда Величко еще не был назначен мэром Тайшетского района, он якобы нелегально оформил документы на бурение артезианских скважин в городе.
Сначала Александр Величко находился под стражей в СИЗО, затем под домашним арестом. В январе статью переквалифицировали на «самоуправство» и его отпустили под подписку о невыезде.
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