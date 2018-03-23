Высоким остаётся количество ДТП на переездах ВСЖД

Такое же количество произошло за аналогичный период 2017 года. Тогда как за весь 2016 год на магистрали произошло пять ДТП. Об этом 23 марта сообщает пресс-служба ВСЖД.

Последний случай произошел 16 марта на регулируемом железнодорожном переезде при исправно действующей автоматической сигнализации. Водитель грузового автомобиля выехал на переезд перед приближающимся грузовым поездом. Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось. В результате происшествия был тяжело травмирован водитель транспортного средства.