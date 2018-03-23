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11:41 (мск), источник: Baikal-info.ru

Высоким остаётся количество ДТП на переездах ВСЖД

На железнодорожных переездах на ВСЖД с начала 2018 года произошло четыре дорожно-транспортных происшествия.

Такое же количество произошло за аналогичный период 2017 года. Тогда как за весь 2016 год на магистрали произошло пять ДТП. Об этом 23 марта сообщает пресс-служба ВСЖД.

Последний случай произошел 16 марта на регулируемом железнодорожном переезде при исправно действующей автоматической сигнализации. Водитель грузового автомобиля выехал на переезд перед приближающимся грузовым поездом. Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось. В результате происшествия был тяжело травмирован водитель транспортного средства.

С начала года на сети железных дорог допущено 83 ДТП, в результате которых пострадали 43 человека, в том числе 18 погибли. Стоит отметить, что виновниками во всех этих случаях стали водители, которые, как правило, неверно оценивают дорожную обстановку при приближении к переездам, проезжают на запрещающий сигнал светофора, невзирая на заградительные шлагбаумы, а порой и вовсе въезжают на полном ходу в проходящий поезд.

Для профилактики ДТП на переездах железнодорожники проводят комплексную работу: техническое обслуживание и модернизацию переездов, других инфраструктурных объектов, профилактические мероприятия.

С начала года проведено уже 9417 бесед с водителями автотранспортных средств, направленных на укрепление дорожной дисциплины. При проведении данной работы им выдано более 11 тыс. памяток по правилам движения через переезды. В автохозяйствах проинструктировано более 300 водителей.

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