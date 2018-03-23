Аэропорт Симферополя с 25 марта открывает весенне-летний сезон

Сегодня мы являемся региональным аэропортом с самой крупной внутрироссийской маршрутной сетью. В этом году впервые в истории мы установили рекорд по количеству направлений — их будет 67. К нам приходят абсолютно новые перевозчики и перевозчики, которые возобновляют полеты спустя несколько лет. Уже в этом году все наши пассажиры и партнеры смогут получить принципиально другой уровень сервиса и комфорта благодаря открытию нового терминала аэропорта «Симферополь». В этой связи нам приятно осознавать, что Крым по-прежнему является востребованным у туристов и тот факт, что деловые потоки на полуостров увеличиваются.

генеральный директор ООО «Международный аэропорт «Симферополь» Евгений Плаксин