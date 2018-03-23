Аэропорт Симферополя с 25 марта открывает весенне-летний сезон
Аэропорт Симферополя с 25 марта переходит на
Аэропорт Симферополя с 25 марта переходит на
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Летом самая широкая маршрутная сеть из аэропорта «Симферополь» представлена у авиакомпании Nordwind. Авиаперевозчик соединит Крым с Омском, Хабаровском, Новокузнецком, Челябинском, Кировом, Казанью, Оренбургом и еще 20-ю городами России, а частота рейсов в Москву (Шереметьево) увеличится до 4-х в день. В 2017 году авиакомпания осуществляла перелеты из Крыма по 25 направлениям.
Авиакомпания «Россия» свяжет Симферополь с
Сегодня мы являемся региональным аэропортом с самой крупной внутрироссийской маршрутной сетью. В этом году впервые в истории мы установили рекорд по количеству направлений — их будет 67. К нам приходят абсолютно новые перевозчики и перевозчики, которые возобновляют полеты спустя несколько лет. Уже в этом году все наши пассажиры и партнеры смогут получить принципиально другой уровень сервиса и комфорта благодаря открытию нового терминала аэропорта «Симферополь». В этой связи нам приятно осознавать, что Крым
по-прежнемуявляется востребованным у туристов и тот факт, что деловые потоки на полуостров увеличиваются.
Напомним, в 2017 году из аэропорта «Симферополь» перелеты выполняли 15 авиакомпаний по 63 направлениям.
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