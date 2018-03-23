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11:53 (мск), источник: КрымPress

Аэропорт Симферополя с 25 марта открывает весенне-летний сезон

Аэропорт Симферополя с 25 марта переходит на весенне-летнее расписание полетов. Впервые в истории авиаузла рейсы в Крым будут осуществлять 18 авиакомпаний по 67 направлениям.

«В весенне-летнюю навигацию возобновляется авиасообщение с Краснодаром, Белгородом, Мурманском, Хабаровском, Иркутском, Волгоградом, Томском, и другими городами, которое не осуществлялось в зимний период. Также этим летом будут открыты новые направления, рейсы по которым из Симферополя никогда прежде не выполнялись: Тамбов, Саранск, Нальчик, Махачкала, Владикавказ, Ульяновск, Астрахань, Псков и Ноябрьск. Кроме того, возобновится авиасообщение со Ставрополем и Грозным, которое не осуществлялось в последние годы», — отмечают в пресс-службе международного аэропорта «Симферополь».

Летом самая широкая маршрутная сеть из аэропорта «Симферополь» представлена у авиакомпании Nordwind. Авиаперевозчик соединит Крым с Омском, Хабаровском, Новокузнецком, Челябинском, Кировом, Казанью, Оренбургом и еще 20-ю городами России, а частота рейсов в Москву (Шереметьево) увеличится до 4-х в день. В 2017 году авиакомпания осуществляла перелеты из Крыма по 25 направлениям.

Авиакомпания «Россия» свяжет Симферополь с Ростовом-на-Дону, Нижним Новгородом, Уфой, Пермью, Екатеринбургом и еще 11-ю городами.

Сегодня мы являемся региональным аэропортом с самой крупной внутрироссийской маршрутной сетью. В этом году впервые в истории мы установили рекорд по количеству направлений — их будет 67. К нам приходят абсолютно новые перевозчики и перевозчики, которые возобновляют полеты спустя несколько лет. Уже в этом году все наши пассажиры и партнеры смогут получить принципиально другой уровень сервиса и комфорта благодаря открытию нового терминала аэропорта «Симферополь». В этой связи нам приятно осознавать, что Крым по-прежнему является востребованным у туристов и тот факт, что деловые потоки на полуостров увеличиваются.
генеральный директор ООО «Международный аэропорт «Симферополь» Евгений Плаксин

Напомним, в 2017 году из аэропорта «Симферополь» перелеты выполняли 15 авиакомпаний по 63 направлениям.

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