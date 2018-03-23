Жители 106 населенных пунктов Воронежской области не имеют качественной питьевой воды
Проблема качественной питьевой остается актуальной для жителей 106 населенных пунктов в 19 районах Воронежской области.
Проблема качественной питьевой остается актуальной для жителей 106 населенных пунктов в 19 районах Воронежской области.
Главам этих районов было рекомендовано усилить контроль за своевременным устранением аварий на сетях с обязательным проведением необходимого комплекса по промывке и дезинфекции, а также последующего лабораторного исследования воды.
По данным управления Роспотребнадзора по Воронежской области по итогам прошлого года качественной питьевой водой обеспечены 97,5% населения области.
В 2017 году специалисты ведомства проверили 52 субъекта, отвечающих за сбор, очистку и распределение питьевой воды. По результатам проверок на 74 фирмы составили протоколы об административном правонарушении, в том числе 13 наказали штрафом на общую сумму 473300 рублей.
В суд направили шесть исковых заявлений с требованием устранить нарушения санитарного законодательства.
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