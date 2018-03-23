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11:55 (мск), источник: Комсомольская правда

Жители 106 населенных пунктов Воронежской области не имеют качественной питьевой воды

Проблема качественной питьевой остается актуальной для жителей 106 населенных пунктов в 19 районах Воронежской области.

Источник: Комсомольская правда

Главам этих районов было рекомендовано усилить контроль за своевременным устранением аварий на сетях с обязательным проведением необходимого комплекса по промывке и дезинфекции, а также последующего лабораторного исследования воды.

По данным управления Роспотребнадзора по Воронежской области по итогам прошлого года качественной питьевой водой обеспечены 97,5% населения области.

В 2017 году специалисты ведомства проверили 52 субъекта, отвечающих за сбор, очистку и распределение питьевой воды. По результатам проверок на 74 фирмы составили протоколы об административном правонарушении, в том числе 13 наказали штрафом на общую сумму 473300 рублей.

В суд направили шесть исковых заявлений с требованием устранить нарушения санитарного законодательства.

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