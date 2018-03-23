31 общественную территорию благоустроят в Нижегородской области

Источник: администрация Нижнего Новгорода

31 общественная территория будет благоустроена по итогам рейтингового голосования в Нижегородской области. Об этом сообщили в министерстве энергетики и ЖКХ региона.

По данным министерства, в рейтинговом голосовании приняли участие более 200 тысяч нижегородцев, 43 тысячи жителей Дзержинска и 46 тысяч жителей Арзамаса. В Дзержинске большинство проголосовало за благоустройство бульвара Космонавтов, в Балахне — за Волжский сквер, в Выксе — за парк культуры и отдыха «Лебединый рай». Жители Лыскова хотят благоустроить городской парк, жители Кстова — Парковую набережную, а Сергача — сквер на улице Юбилейной.

В Шахунье победителем рейтингового голосования стал городской парк Победы, в Сарове — Парк культуры и отдыха имени Зернова, в Арзамасе — парк имени Гайдара, а в Чкаловске — площадь на улице Ленина. На Бору в 2018 году будет благоустроен сквер с мемориальным комплексом в честь Георгия Победоносца, в Павлове — Зеленый парк, а в Городце — территория близ озера Святое.

В Заволжье большинство жителей проголосовали за благоустройство сквера на улице Пушкина, в Кулебаках — за городской парк культуры и отдыха. В Семенове по итогам рейтингового голосования победила Ложкарная улица, а в Богородске — Желтовский пруд и парк культуры и отдыха.