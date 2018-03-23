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12:48 (мск), источник: ИА REGNUM

На полигоне в Ленобласти пройдут боевые стрельбы из установок «Смерч»

На Лужском полигоне в Ленинградской области пройдет бригадное тактическое учение с боевой стрельбой.

Источник: mil.ru

Военнослужащие отработают ведение огня из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Смерч» осколочно-фугасными реактивными снарядами на дальность более 50 километров. О предстоящих маневрах и боевых стрельбах сообщила 23 марта пресс-служба Западного военного округа.

В учении примут участие более 100 военнослужащих, будет задействовано около 30 единиц вооружения и военной техники подразделения реактивной артиллерии, дислоцированного в Тверской области. Оно совершит марш из места постоянной дислокации на полигон в Ленобласти.

Артиллеристы отработают задачи по подавлению и уничтожению различных целей, имитирующих хорошо укрепленные позиции, огневые средства и живую силу условного противника, после чего произойдет смена позиций.

Расчеты РСЗО «Смерч» выполнят нормативы по занятию огневых позиций, заряжанию боевых машин, отработают варианты нанесения одиночных и групповых ударов по живой силе и бронетехнике условного противника.

Для оценки эффективности поражения целей и корректировки огня будут применяться беспилотные летательные аппараты российского производства.

«Видеосигнал с аппарата-разведчика в режиме реального времени передается на пункт управления и контроля на полигоне, а также в центр боевого управления, с которого осуществлялось общее руководство ракетными пусками и стрельбами», — отметили в пресс-службе ЗВО.

Весной 2017 года на вооружение подразделения реактивной артиллерии ЗВО в Тверской области поступили 12 установок «Смерч». Новая техника поступает в рамках планового перевооружения войск на современные образцы вооружения и военной техники.

Справка

РСЗО «Смерч» калибра 300 мм предназначена для поражения любых групповых целей, открытой и укрытой живой силы, легкобронированной и бронированной боевой техники, подразделений ракетных войск и артиллерии, командных пунктов, узлов связи и другой инфраструктуры противника. «Смерч» позволяет вести огонь на дальность от 20 до 70 км и поражать цели на площади, превышающей 60 га.

Комплекс способен вести огонь как одиночными управляемыми реактивными снарядами, так и полным залпом из 12 направляющих. Подготовка «Смерча» к боевому применению занимает не более пяти минут, полный залп производится в течение 40 секунд. После стрельбы батарея готова к смене позиции уже через минуту, что позволяет в кратчайшие сроки совершить противоогневой маневр.

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