Жительниц Челябинска онкологи ждут на бесплатное обследование

По статистике, более половины случаев онкологических заболеваний женской репродуктивной системы в Челябинской области выявляется на поздних стадиях. В 2017 году всего было выявлено 3417 случаев рака репродуктивной сферы у женщин. Из них каждый пятый — это случай рака молочной железы. Другую одну пятую часть всех онкологических заболеваний составили в сумме сразу три локализации — рак тела матки, рак шейки матки и рак яичников. При этом на поздней стадии эти случаи выявлялись в 30−50% от общего числа.
«Если обнаружить рак на ранней стадии, то его можно вылечить: (до 95%случаев 0−1 стадия онкологии имеют прожиточный срок пять лет и более). Выходные дни для проведения профилактических осмотров выбраны для удобства работающих женщин, чтобы они могли уделить внимание своему здоровью», — отмечает врач-онкогинеколог Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины, кандидат медицинских наук Валерия Саевец.
Обследование будет проходить на базе женской консультации (ЖК ГП № 5) по адресу: Ул. Красного Урала, 3. Телефон для записи на обследование: 8 (800)333−00−84. При себе нужно иметь паспорт и полис ОМС.
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