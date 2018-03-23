Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Уральский радиолюбитель выяснил по видео, как отравили Скрипаля
Терезу Мэй уличили в участии в заговоре по «делу Скрипаля»
10 гениальных цитат для родителей
«Рай на земле» купили за 18 млн евро
«Молодой Орландо Блум»: в Сети обсуждают внука Софии Ротару
Путин поблагодарил россиян за единство Глава государства поблагодарил россиян за поддержку. «Спасибо вам большое за результат», — сказал он
Грудинин обратился к Путину с личной просьбой
СМИ: Меркель дала умный совет Мэй по России
Группа «Пикник» разбилась в ДТП (но все выжили)
Гаишники получат новую форму (удобную)
Супруг сфотографировал Ратажковски без одежды – СМИ
СМИ: база РФ в Тартусе станет кошмаром для НАТО
В Госдуме объяснили оправдание Слуцкого
Певицу Любовь Успенскую сняли с самолета за дебош
Британца убило кресло в кинотеатре
Польза алкоголя: правда и вымыслы
Сколько на самом деле должен стоить квадратный метр жилья
Тест: какой город России вам подходит?
Фоторепортажи
1660-летие Гари Олдмана
8Российские дипломаты покинули посольство в Лондоне
15:10 (мск), источник: Uralpress.ru

Жительниц Челябинска онкологи ждут на бесплатное обследование

В Челябинске 31 марта и 1 апреля пройдет акция «Живи без страха. Живи искусством», в рамках которой женщинам предоставляется дополнительная возможность пройти бесплатное обследование на наличие рака шейки матки.

По статистике, более половины случаев онкологических заболеваний женской репродуктивной системы в Челябинской области выявляется на поздних стадиях. В 2017 году всего было выявлено 3417 случаев рака репродуктивной сферы у женщин. Из них каждый пятый — это случай рака молочной железы. Другую одну пятую часть всех онкологических заболеваний составили в сумме сразу три локализации — рак тела матки, рак шейки матки и рак яичников. При этом на поздней стадии эти случаи выявлялись в 30−50% от общего числа.

«Если обнаружить рак на ранней стадии, то его можно вылечить: (до 95%случаев 0−1 стадия онкологии имеют прожиточный срок пять лет и более). Выходные дни для проведения профилактических осмотров выбраны для удобства работающих женщин, чтобы они могли уделить внимание своему здоровью», — отмечает врач-онкогинеколог Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины, кандидат медицинских наук Валерия Саевец.

Обследование будет проходить на базе женской консультации (ЖК ГП № 5) по адресу: Ул. Красного Урала, 3. Телефон для записи на обследование: 8 (800)333−00−84. При себе нужно иметь паспорт и полис ОМС.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Вопрос по ГОКу решен окончательно? Рыбас пожелал успехов РМК в рекультивации коркинского разреза
Путин обратился к россиянам по итогам выборов президента
Нетиевский выиграл главный суд у «Уральских пельменей»
Красная Поляна стала действительно красной (фото)
Госдума приняла закон о прямых расчетах в ЖКХ
СМИ узнали о планах пяти стран выслать российских дипломатов
ЦБ понизил ключевую ставку
Экс-модель Playboy извинилась перед женой Трампа
Спорт
1:8? На что может рассчитывать Россия в игре с пентакампеонами Разбираем дуэли предстоящего сегодня матча Россия — Бразилия. Полевых игроков, вратарей и, конечно, главных тренеров
Авто
Новый Volkswagen Touareg: первые впечатления от машины (онлайн) В Пекине прямо сейчас идёт презентация нового поколения Volkswagen Touareg. «Авто Mail.Ru» ведёт прямую трансляцию из Китая. Так что почаще обновляйте эту страницу, задавайте свои вопросы (на которые мы постараемся сразу же ответить), смотрите фото
Hi-Tech
В России создали уникальный прибор Его разработали в госкорпорации «Росатом».
Кино
Федор Добронравов перенес инсульт Сейчас состояние актера нормализовалось, и уже в начале апреля он планирует выйти на сцену
Недвижимость
Эксперты рассказали, сколько надо копить на квартиру в Москве
Россиянам дали льготы на покупку деревянных домов
Город будущего в Норвегии: никакого ископаемого топлива
«Рай на земле» купили за 18 млн евро
Леди
Прийти на шоу «Холостяк» и выжить: история участницы-феминистки Участница 6 сезона шоу «Холостяк» феминистка Елена Рыдкина не побоялась прийти на одну из самых сексистских передач на ТВ и рассказала, что из этого получилось.
Дети
В Сети появился архивный снимок Олега Янковского с внучкой Судя по всему, фотография была сделана в середине 90-х годов.
Все о ремонте
7 идей рационального использования эркера в интерьере (фото)
Как из двушки сделать удобную трёшку: квартира для молодой семьи
Как навести порядок в шкафу: 7 дельных советов по эргономике
Место для творческой мастерской в типовой квартире: 8 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь