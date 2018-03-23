Жительниц Челябинска онкологи ждут на бесплатное обследование

По статистике, более половины случаев онкологических заболеваний женской репродуктивной системы в Челябинской области выявляется на поздних стадиях. В 2017 году всего было выявлено 3417 случаев рака репродуктивной сферы у женщин. Из них каждый пятый — это случай рака молочной железы. Другую одну пятую часть всех онкологических заболеваний составили в сумме сразу три локализации — рак тела матки, рак шейки матки и рак яичников. При этом на поздней стадии эти случаи выявлялись в 30−50% от общего числа.